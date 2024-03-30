القرفة قد تحتوي على سر علاج الصلع

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قال باحثون من جامعة يوكوهاما الوطنية في اليابان، إن حمض السيناميك، الموجود في القرفة، يمكن أن يقدم طريقة جديدة واعدة لتعزيز نمو الشعر.لكنهم قبل شرح نتائج تجربتهم التي تمت داخل المختبر، قالوا إن شراء منتجات القرفةمن الأسواق، لا يوفر علاجاً للصلع.فحسب "ستادي فايندز"، لا يزال الاكتشاف في حاجة إلى مزيد من البحث والتجارب.وانطلقت أبحاث هذا الفريق من نتائج دراسات سابقة، وجدت أن هرمون الأوكسيتوسين يساعد على نمو الشعر، ولأنه يتحلل، بدأ البحث عن بديل لهذا الهرمون، يستطيع الجسم استخدامه. ووجدوا أن حمض السيناميك يحفز مسار الأوكسيتوسين.لكن الاختبار الحقيقي كان عندما زرعوا بصيلات شعر بشرية حقيقية في المختبر باستخدام نظام زراعة ثلاثي الأبعاد طوروه سابقاً.وتسمح بصيلات الشعر هذه باختبار أكثر جدوى لعلاجات نمو الشعر مقارنة مع البصيلات الفردية، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير بين الناس.وعند معالجتها بحمض السيناميك، تبين أن البصيلات تنمو بهياكل تشبه عمود الشعر أطول بمقدار 1.25 مرة من البصيلات غير المعالجة بما يشابه زيادة بـ 1.3 ضعفاً، شوهدت مع علاج الأوكسيتوسين في دراسات سابقة للفريق.وقال تاتسو كاغياما الباحث الرئيسي إن "تحديد حمض السيناميك مكوناً له خصائص تعزيز نمو الشعر يحمل وعداً كبيراً لتعزيز فعالية منتجات نمو الشعر".وتابع "الفهم الجديد لآلية التأثيرات المعززة لنمو الشعر من خلال إشارات الأوكسيتوسين سيوفر رؤى جديدة من خلال علم العناية بالشعر ويساعد في تسريع البحث عن أدوية جديدة تستهدف التعبير عن مستقبلات الأوكسيتوسين في مجال اكتشاف الأدوية".