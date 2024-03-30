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صحة

نوع جبن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. ما هو؟

Lebanon 24
30-03-2024 | 08:30
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تشير نتائج دراسة علمية أجراها علماء الشيخوخة المختصين بدراسة النظام الغذائي للمعمرين، إلى أن جبن توفو من المنتجات المستخدمة على نطاق واسع.
 
وقد أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها أطباء أمريكيون شارك فيها 200 ألف شخص، أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام جبن توفو (جبن نباتي يصنع من فول الصويا)، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالذين لا يتناولون هذا الجبن السحري.
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ووفقا للباحثين، يتميز جبن توفو بهذا التأثير بفضل فئة خاصة من المواد تسمى Saponin، وهي مواد صابونية تربط الكولسترول الذي يدخل الجسم مع الطعام، بالإضافة إلى الكولسترول الموجود في الصفراء. يتم ربطها وإزالتها من الجسم، وبالتالي تقلل تجمع الكولسترول الأيضي.

أما الليسيثين، الموجود في جبن توفو، فينظم نسبة ما يسمى بالكوليسترول "الضار" و"الجيد"، أي أنه يزيد من كمية "الجيد" ويقلل من كمية "الضار".

ووفقا للباحثين للحصول على أكبر فائدة من جبن توفو لا ينصح بتناول أكثر من 100غرام منه في اليوم. (روسيا اليوم) 
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