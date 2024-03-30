Advertisement

صحة

علامات تدل على أن الشخص يعاني من الإكتئاب

Lebanon 24
30-03-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1181192-638474201992010735.jpg
Doc-P-1181192-638474201992010735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الاكتئاب أشكال وأنواع، يختلف كل نوع من الاكتئاب وما يتبعه ومن أعراض وعلامات من شخص إلى آخر ومن أجواء إلى أخرى، ومن مسببات لهذا الاكتئاب دون غيره، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فيري ويل مايند المعنى بالصحة العقلية والنفسية.

 تابع التقرير أن هناك أنواعًا متعددة من الاكتئاب، ذلك الشعور الذي يجعلك حزينًا وغير متزن ومشتت الذهن ولا تستطيع التعامل مع أبسط مجريات اليوم كما أنه يؤثر بشكل كبير على حالاتك المزاجية والنفسية والإدراكية والعقلية بشكل عام.

 هناك نوع من أنواع الاكتئاب يسمى الاكتئاب الظرفي، وهو الذي يحدث بعد ظرف ما حدث للإنسان مثل فقدان الوظيفة أو المرور بحادث وفاة لأحد المقربين أو حادث صعب في الحياه، تظهر الأعراض في شكل فقدان المتعة بشكل عام مع عدم القدرة على إيجاد حافز للقيام بأية أنشطة أو أعمال جسدية أو نفسية، يشعر أيضًا المريض بهذا الاكتئاب بالرغبة في الجلوس وحيدًا في عزلة اجتماعية شديدة.

 بعض الأعراض قد تصل لدى بعض الذين يعانون من الاكتئاب الظرفي إلى أفكار انتحارية والشعور بحالة من اليأس الشديد وضعف الدافع، تتأثر المهارات العقلية ويصبح الإنسان حينها قليل التركيز، ولا يمكنه الانتباه ولا التركيز في أي تفاصيل أو أفعال، اضطرابات حادة في أفعاله فضلاً عن مزاجه السيء على الدوام كما أن الحزن يكون صديقًا له دون شك.

 وينصح في هذه المشكلة بضرورة اللجوء إلى المختص الذي يساعد الحالة على تخطي الحدث المسبب لهذا الاكتئاب الظرفي.

( اليوم السابع)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-03-30
11:30 | 2024-03-30
08:30 | 2024-03-30
07:20 | 2024-03-30
06:00 | 2024-03-30
03:37 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24