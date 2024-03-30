علامات تدل على أن الشخص يعاني من الإكتئاب

الاكتئاب أشكال وأنواع، يختلف كل نوع من الاكتئاب وما يتبعه ومن أعراض وعلامات من شخص إلى آخر ومن أجواء إلى أخرى، ومن مسببات لهذا الاكتئاب دون غيره، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فيري ويل مايند المعنى بالصحة العقلية والنفسية.

تابع التقرير أن هناك أنواعًا متعددة من الاكتئاب، ذلك الشعور الذي يجعلك حزينًا وغير متزن ومشتت الذهن ولا تستطيع التعامل مع أبسط مجريات اليوم كما أنه يؤثر بشكل كبير على حالاتك المزاجية والنفسية والإدراكية والعقلية بشكل عام.

هناك نوع من أنواع الاكتئاب يسمى الاكتئاب الظرفي، وهو الذي يحدث بعد ظرف ما حدث للإنسان مثل فقدان الوظيفة أو المرور بحادث وفاة لأحد المقربين أو حادث صعب في الحياه، تظهر الأعراض في شكل فقدان المتعة بشكل عام مع عدم القدرة على إيجاد حافز للقيام بأية أنشطة أو أعمال جسدية أو نفسية، يشعر أيضًا المريض بهذا الاكتئاب بالرغبة في الجلوس وحيدًا في عزلة اجتماعية شديدة.

بعض الأعراض قد تصل لدى بعض الذين يعانون من الاكتئاب الظرفي إلى أفكار انتحارية والشعور بحالة من اليأس الشديد وضعف الدافع، تتأثر المهارات العقلية ويصبح الإنسان حينها قليل التركيز، ولا يمكنه الانتباه ولا التركيز في أي تفاصيل أو أفعال، اضطرابات حادة في أفعاله فضلاً عن مزاجه السيء على الدوام كما أن الحزن يكون صديقًا له دون شك.

وينصح في هذه المشكلة بضرورة اللجوء إلى المختص الذي يساعد الحالة على تخطي الحدث المسبب لهذا الاكتئاب الظرفي.

( اليوم السابع)