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صحة

التوتر النفسي: العدو الخفي لجمالك

Lebanon 24
31-03-2024 | 11:51
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يعد التوتر النفسي المستمر بمثابة العدو اللدود لجمال البشرة والشعر، حيث إنه يتسبب في شحوب وجفاف البشرة من ناحية وتقصف وتساقط الشعر من ناحية أخرى.

شحوب وجفاف البشرة
وأوضحت مجلة "Stylebook" أن هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول تؤثر بالسلب على إمداد الخلايا بالدم، وكذلك على الطبقة الدهنية للبشرة، ما يتسبب في شحوب البشرة وجفافها وظهور قشور بها، فضلاً عن وقوعها فريسة للتجاعيد والشيخوخة المبكرة.
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وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التوتر النفسي المستمر غالباً ما يقترن باضطرابات النوم، ما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء والأكياس الدمعية وانتفاخ العينين.
تقصف وتساقط الشعر
من ناحية أخرى، يؤثر التوتر النفسي المستمر بالسلب على إمداد فروة الرأس بالدم، ما يؤدي إلى تعرض الشعر للجفاف والتقصف والتساقط.
كما أن التوتر النفسي المستمر قد يؤدي إلى الشيب المبكر، حيث إنه يؤثر بالسلب على إنتاج الميلانين في جذور الشعر، ما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض مبكراً.
ولتجنب هذه المشاكل الجمالية الخطيرة، ينبغي للمرأة مواجهة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة، حيث إنها تساعد في التخلص من التوتر، بالإضافة إلى ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل من أجل الاستمتاع بالهدوء النفسي.
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