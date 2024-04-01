Advertisement

صحة

ما تأثير الضحك على الصحة؟

Lebanon 24
01-04-2024 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1181771-638475739360130544.jpg
Doc-P-1181771-638475739360130544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤثر الضحك إيجابيا في صحة القلب والأوعية الدموية وأعضاء وأجهزة الجسم ويساعد على تذكر المعلومات ويطيل العمر.


وتقول البروفيسورة أولغا تكاتشوفا أخصائية أمراض الشيخوخة مديرة المركز الروسي لبحوث الشيخوخة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" بمناسبة الأول من أبريل: "لدى الأشخاص الذين يضحكون دائما قلوبا وأوعية دموية أكثر صحة، وحياة أطول. وأن الأشخاص الذين يضحكون أكثر من مرة واحدة في الأسبوع لديهم خطر أقل للوفاة ومضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين يضحكون أقل من مرة واحدة في الشهر".
Advertisement
وتشير البروفيسورة، إلى أن الضحك، ليس فقط رد فعل عاطفي، بل يؤثر بصورة مباشرة في مجموعة مختلفة من عمليات الدماغ بما فيها الألم ومنظومة المناعة.


وتقول: "لذلك تزيد مشاهدة الأفلام الكوميدية عتبة الألم، أي أنها تقلل من شدة الألم. ويرجع ذلك إلى إنتاج نواقل عصبية معينة (السيروتونين، الإندورفين، الدوبامين، الأوكسيتوسين) أثناء الضحك، ما يقلل من شدة الألم، ويخلق شعورا بالرفاهية والبهجة. كما أن الضحك يحفز نمو خلايا منظومة المناعة التي تنتج الأجسام المضادة، ما يقلل من التعرض للأمراض المعدية".
ووفقا لها، يساعد الضحك على تذكر المعلومات بشكل أفضل. ويفسر ذلك بأن الجهاز الحوفي، المسؤول عن رد الفعل العاطفي على شكل ضحك، على اتصال وثيق بالحصين- جزء الدماغ الذي تتشكل فيه الذاكرة. لذلك يتم تذكر المعلومات المشحونة عاطفيا بشكل أفضل.
وتقول: "الضحك ينشط التنفس ويحسن الدورة الدموية في جميع أعضاء الجسم. "وبالتالي، يمكن استخدام الضحك كجزء من تمارين التقوية العامة، مثلا مع المرضى الذين يجدون صعوبة في القيام بنشاط بدني منتظم". (RT)

صحة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:03 | 2024-04-01
04:44 | 2024-04-01
02:00 | 2024-04-01
00:00 | 2024-04-01
23:00 | 2024-03-31
14:18 | 2024-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24