بمناسبة كذبة نيسان.. كيف يؤثر الكذب على صحتك النفسية؟

"كذبة نيسان" من أشهر التقاليد التي يطلقها البعض بغرض الدعابة مع الأخريين مع بداية شهر نيسان يبدأ البعض بإطلاق الأكاذيب، ولكن هل تعلم أن الكذب بكل أنواعه يؤثر علي صحتك النفسية بشكل مبالغ فيه؟..نعم هذا ما أكدته جميع الدراسات الطبية، وأيضا الأطباء النفسيين، مؤكدين أن الكذب يؤثر على صحتك النفسية.

ويؤثرالكذب بطريقة سلبية علي الصحة النفسية، سواء كان كذاب أبيض، أو أسود، فمشاعره السلبية ليس لها أي علاقة بلون الكذاب، لأنه في النهاية كذب.

أبرز الأثار السلبية التي تعود علي الشخص عند تعرضه للكذب، ومنها:

-الكذب يسبب وقوعك في العديد من المشاكل، ويعرضك للسلبية بدلا من مواجه المشاكل تصبح أكثر سلبية ومتجنبا لحلها.

-الكذب يعرضك للعزلة وعدم رغبة المحاطيين بك بالتعامل معك، ويتسبب في قطع علاقتهم بك، فكل كذبة تفصل بينك وبين الأصدقاء، وهذا يتسبب في تعرضك للعزلة الاجتماعية.

-من أبرز الأضرار النفسية والتأثير السلبي الذي يحل علي الجسم نتيجة للشعور بالقلق والتوتر، و كما يتسبب في تعرضك للإصابة بالخوف والرعب، والسبب أن يكشفك الأشخاص الذين تكذب عليهم.

-يؤثر على نومك بسبب إصابتك بالقلق والتوتر بسبب كشف كذبتك، ولذا قد تجد نفسك تعاني من مشاكل في النوم ويزداد شعورك بالتعب والإرهاق.

-قد يعرضك الكذاب للإصابة بالإكتئاب، والتوتر والنفسي والقلق.

(اليوم السابع)