Advertisement

صحة

حساسية الربيع.. كيف تعرف انك مصاب بها؟

Lebanon 24
02-04-2024 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1182310-638476793680371463.jpg
Doc-P-1182310-638476793680371463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع تغير الفصول ودخول فصل الربيع تزداد حالات الإصابة بالحساسية لدى مرضى الحساسية الموسمية، ولا تقتصر الحساسية فى هذه الحالة على عوامل الطقس فقط، وإنما هناك نوع من الحساسية داخلى يحدث فى المنزل ويسبب أيضا  الحساسية ، ونتعرف فيما يلى حسب موقع Healthshots

 يمكن أن يكون سبب الحساسية الداخلية عوامل مختلفة، ومنها:

 - الغبار

تعيش بعض الكائنات المجهرية في البيئات الدافئة والرطبة، مثل الفراش والبطانيات والستائر والأثاث المنجد والسجاد،  إن مواقع التكاثر الأكثر شيوعًا هي شفرات المروحة وفتحات تكييف الهواء.

 - الاتصال بالحيوانات الأليفة

في بعض الأحيان، يتم التخلص من أجزاء صغيرة من الجلد أو الزوائد الجلدية بواسطة الحيوانات الأليفة - القطط والكلاب والطيور والقوارض وغيرها من الحيوانات ذات الفراء أو الريش.

  - الفطريات

يمكن أن تنتج الحساسية الداخلية عن الفطريات التي تنمو في المناطق الرطبة مثل الحمامات والمطابخ والأجزاء السفلية من الجدران والشرفات .

 - فضلات الحيوانات والطيور والحشرات

تصبح جزيئات الفضلات من الكائنات الحية المختلفة محمولة بالهواء وتؤدي إلى تفاعلات حساسية لدى الأفراد الحساسين.

 - المهيجات الداخلية

في حياتنا اليومية، هناك العديد من المنتجات المستخدمة في الداخل والتي يمكن أن تصبح محفزات بما في ذلك الدخان ومنتجات الروائح القوية مثل العطور والمنظفات المنزلية ولفائف البعوض وبخاخات الأيروسول، والتي يمكن أن تثير الجهاز التنفسي وتفاقم أعراض الحساسية.

( اليوم السابع)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:30 | 2024-04-02
07:27 | 2024-04-02
05:30 | 2024-04-02
03:14 | 2024-04-02
02:30 | 2024-04-02
00:49 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24