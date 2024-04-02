حساسية الربيع.. كيف تعرف انك مصاب بها؟

مع تغير الفصول ودخول فصل الربيع تزداد حالات الإصابة بالحساسية لدى مرضى الحساسية الموسمية، ولا تقتصر الحساسية فى هذه الحالة على عوامل الطقس فقط، وإنما هناك نوع من الحساسية داخلى يحدث فى المنزل ويسبب أيضا الحساسية ، ونتعرف فيما يلى حسب موقع Healthshots

يمكن أن يكون سبب الحساسية الداخلية عوامل مختلفة، ومنها:

- الغبار

تعيش بعض الكائنات المجهرية في البيئات الدافئة والرطبة، مثل الفراش والبطانيات والستائر والأثاث المنجد والسجاد، إن مواقع التكاثر الأكثر شيوعًا هي شفرات المروحة وفتحات تكييف الهواء.

- الاتصال بالحيوانات الأليفة

في بعض الأحيان، يتم التخلص من أجزاء صغيرة من الجلد أو الزوائد الجلدية بواسطة الحيوانات الأليفة - القطط والكلاب والطيور والقوارض وغيرها من الحيوانات ذات الفراء أو الريش.

- الفطريات

يمكن أن تنتج الحساسية الداخلية عن الفطريات التي تنمو في المناطق الرطبة مثل الحمامات والمطابخ والأجزاء السفلية من الجدران والشرفات .

- فضلات الحيوانات والطيور والحشرات

تصبح جزيئات الفضلات من الكائنات الحية المختلفة محمولة بالهواء وتؤدي إلى تفاعلات حساسية لدى الأفراد الحساسين.

- المهيجات الداخلية

في حياتنا اليومية، هناك العديد من المنتجات المستخدمة في الداخل والتي يمكن أن تصبح محفزات بما في ذلك الدخان ومنتجات الروائح القوية مثل العطور والمنظفات المنزلية ولفائف البعوض وبخاخات الأيروسول، والتي يمكن أن تثير الجهاز التنفسي وتفاقم أعراض الحساسية.

( اليوم السابع)