Advertisement

صحة

فوائد الزعتر مع العسل

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1182355-638476868307879368.jpg
Doc-P-1182355-638476868307879368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الزعتر والعسل خليط غني ودسم مليء بالمغذيات والفوائد والفيتامينات، هذا الخليط المميز والجمع بين هذين العنصرين من الطعام يعزز بشكل كبير وظائف الجسم ويحسن من المناعة،  ويقلل الكثير من المشكلات الصحية التي قد تصيب الجسم.

 وفقا لتقرير نشر في موقع tuasauda فإن هناك الكثير من الفوائد الصحية للزعتر المضاف إليه العسل، فإذا تناوله الإنسان في هيئة مشروب بإضافة الماء الدافئ إليه كان هو مشروبا صحيا بالغ الأهمية، وإذا اكتفى بتناول المنقوع بالملعقة دون إضافة المياه إليه وتناوله مركزا ايضا كان له الكثير والكثير من الفوائد والتأثير.

 أوضح التقرير أن هذا المنقوع يساعد على إمداد الجسم بمضادات الأكسدة الصحية فضلا عن مضادات الالتهاب الشديدة والمطهرات المعوية والجسدية الكبيرة، فهو يعمل على تنظيف الجسم من سمومه فضلا عن زيادة نضارته ونظافته وصحته.

ومن أبرز فوائده:

تخفيف حدة الألم الناتج عن إنسداد الأنف الحاد والتخلص من هذا الإنسداد.

تقليل حدة الألم الذي تسببه التهابات جيوب الأنفية ومحاولة فتح انغلاقها من انسدادها المزمن.

يقاوم البرد والانفلونزا ونزلاتهم المتكررة.

يقلل من حدة سيلان الأنف والافرازات الأنفية الكثيره التي تصيبنا بعض الأحيان.

تقليل حدة البلغم وتكونه وتخفيف كمياته.

تهدئه السعال أو الكحة خاصة تلك الناجمة عن تراكم البلغم.

تحسين حالة الحلق وعدم الشعور بالألم فيه.

تقليل التهابات الجسم عامة وسرعة الاستشفاء والتخلص من المشكلات المرضية فهو يعزز من القدرة على الالتئام.

إضافة العسل تعزز له قيمه غذائية وبالتالي فهو يعزز دفاعا  الجسم ضد المرض ويزيد من المناعة.

يحد من فرص تكرار الإصابة بالأمراض ونزلات البرد واضطراب التنفس.

تخفيف اعراض الحساسية لمن يعانون منها.

تحسين حالة الأمعاء وتقويتها والتخلص من الأعراض المرضيه المصاحبه التي تصيب اضطراب الهضم.

( اليوم السابع)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:24 | 2024-04-02
10:30 | 2024-04-02
07:27 | 2024-04-02
05:30 | 2024-04-02
03:14 | 2024-04-02
02:30 | 2024-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24