مساعيك في خسارة الوزن قد تتحطم خلال عطلة نهاية الأسبوع!

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إذا كنت تتبع نظاما غذائيا متوازنًا خلال الأسبوع، لكنك تجد نفسك تنغمس في تناول الأطعمة الدسمة في عطلة نهاية الأسبوع، فقد تكون بحاجة لإعادة التفكير في استراتيجيتك لفقدان الوزن.فبحسب أخصائية التغذية الدكتورة مايا روزمان، فإن مراقبة السعرات الحرارية خلال أيام الأسبوع، والتغاضي عنها في عطلة نهاية الأسبوع، تصرف خاطىء لا يفيد في فقدان الوزن".وشددت الدكتورة، في تصريح لصحيفة "جيروساليم بوست"، على ضرورة الانتباه لعدد السعرات الحرارية المستهلكة في نهاية الأسبوع، حيث من الممكن تقليل كمية البروتين مقابل إضافة القليل من الكربوهيدرات، ولكن ليس بشكل مفرط".وقالت روزمان: "تناول الطعام من دون وعي أو حساب للسعرات والكاربوهيدرات في عطلة نهاية الأسبوع قد يعيق عملية خسارة الوزن، ففي حال فقدت نصف كيلو خلال أيام الأسبوع، فإنك ستكسب أضعافه في نهاية عطلة الأسبوع".