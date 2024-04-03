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صحة

مكسرات غنية بالبروتين.. وأفضل الطرق للاستمتاع بها

Lebanon 24
03-04-2024 | 04:05
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يمكنك الاستمتاع بالعديد من الفوائد الصحية للمكسرات الغنية بالبروتين، من خلال إدراجها في نظامك الغذائي.

وبحسب خبراء التغذية، فإن المكسرات الغنية بالبروتين ليست لذيذة فقط، بل إنها أيضًا مغذية وصحية؛ لأنها توفر مزيجًا رائعًا من العناصر الغذائية المهمة.
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وهنا نستعرض أبرز أنواع المكسرات التي تحتوي على أعلى نسبة من البروتين، والطريقة المثالية لإدراجها في نظامك الغذائي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

- الفول السوداني: يعد مصدرًا ممتازًا للبروتين؛ إذ يحتوي كل ربع كوب منه على 9.5 غرام من البروتين، فسواء كنت تحبه محمصًا، أو مملحًا، أو كزبدة، فإنه مصدر ممتاز لبناء العضلات وإصلاحها.

- اللوز: يوفر جرعة كبيرة من البروتين، فكل ربع كوب منه يحتوي على 7 غرامات من البروتين، إلى جانب احتوائه على الدهون الصحية والألياف. ويمكنك الاستمتاع به نيئًا، أو إضافته إلى السلطات، أو تحضير حليب كريمي لذيذ ومغذ.

- الكاجو: يعد وجبة خفيفة مرضية ومغذية، فكل ربع كوب منه يحتوي على 5 غرامات من البروتين. وينصح الخبراء بتناوله نيئا أو محمصا دون ملح، أو استخدامه ككريما أو صلصله إلى بعض الأطعمة كالمعكرونة.

- الفستق: يمكن أن يكون خيارًا ممتازًا، لأن كل ربع كوب منه يحتوي على 6 غرامات من البروتين. ويدعم الفستق صحة القلب ويعزز الشبع، ويمكن الاستمتاع به فوق الزبادي، أو مع البيستو، أو ببساطة كوجبة خفيفة سريعة.

- الجوز: يوفر إضافة مغذية لأي نظام غذائي، إذ يحتوي ربع كوب منه على 5 غرامات من البروتين. وينصح الخبراء بإضافة الجوز إلى المخبوزات، أو رشه على دقيق الشوفان، أو الاستمتاع به محمصا كوجبة خفيفة.

في النهاية، يجمع الخبراء على أهمية تضمين المكسرات النيئة في النظام الغذائي اليومي" لما تحمله من فوائد صحية وطعم لذيذ.

وينصحك الخبراء أيضا بإبقاء حفنة من المكسرات في حقيبتك لتكون وجبة خفيفة سريعة أثناء التنقل، كما يمكنك أيضًا إضافة ملعقة من زبدة الجوز أو الفستق أو اللوز إلى مشروباتك الصباحية لتحسين محتوى البروتين، أو رشها على السلطات.
المصدر: إرم نيوز
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