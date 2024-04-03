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صحة

علامات تحذيرية في القدمين قد تكشف الإصابة بـ"القاتل الصامت"

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:30
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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية (القاتل الصامت) السبب الرئيسي للوفاة، فهي مسؤولة عن زهاء 18 مليون حالة وفاة سنويا.

وكشفت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) عن 3 علامات في القدمين يمكن أن تدل على وجود مشاكل في القلب والأوعية الدموية. وتشمل:
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- تورم القدمين

يعد تورم القدمين، وكذلك الساقين والكاحلين، أحد أعراض أمراض القلب.

ويُعرف ذلك طبيا باسم الوذمة، ويمكن أن يكون مؤشرا على أن "قلبك لا يعمل بشكل صحيح".

وتوضح AAD: "تتسبب العديد من أمراض القلب في تراكم السوائل في قدميك وأسفل ساقيك.
ومع تراكم السوائل، قد ترى تورما، والذي يمكن أن يمتد حتى الجزء العلوي من الساقين والفخذ".

- أصابع القدم الزرقاء

قد تكون علامة على وجود انسداد في الأوعية الدموية.
 
وتقول AAD: "عندما تشعر بالبرد الشديد، يمكن أن يتحول لون بشرتك إلى اللون الأزرق (أو الأرجواني). وإذا كانت منطقة من جلدك زرقاء (أو أرجوانية) عندما تكون دافئا، فقد يكون ذلك علامة على أن دمك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين. وقد يكون المريض في هذه الحالة يعاني من "متلازمة إصبع القدم الأزرق"، والتي تحدث عند انسداد واحد أو أكثر من الأوعية الدموية. وبدون علاج، يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين إلى موت الجلد والأنسجة الأساسية في النهاية".

- كتل مؤلمة على أصابع القدم

تسمى الكتل الموجودة على أصابع القدم بـ"عقد أوسلر".

وتقول AAD: "إذا كنت تعاني من عدوى في القلب تُعرف باسم التهاب الشغاف، فيمكن أن تتطور هذه الكتل المؤلمة في أصابع يديك أو أصابع قدميك أو كلا المكانين. ويمكن أن يستمر وجود الكتل لبضع ساعات إلى عدة أيام. وبينما تختفي الكتل من تلقاء نفسها، يحتاج المرضى إلى علاج للعدوى".

وتضيف: "نظرا لأن هذه العدوى تسببها البكتيريا، فيمكن للمضادات الحيوية علاجها غالبا. وفي بعض الأحيان تكون الجراحة ضرورية أيضا". (روسيا اليوم) 
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