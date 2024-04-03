Advertisement

صحة

أسباب لاتتوقعها لآلام جانب البطن الأيمن

Lebanon 24
03-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1182807-638477720268072530.jpg
Doc-P-1182807-638477720268072530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

آلام البطن متشعبة وكثيرة ولها العشرات من الأسباب، كثير من العوامل تؤثر في حالة البطن وهدوئها، وكذلك تؤثر في حالة الألم الذى يصيب بعد مناطق البطن في الجانب الأيمن، يعاني بعض الأشخاص من آلام متكررة وزائدة له دلالات معينة ووجوده في هذه المنطقة بشكل خاص يدل على الإصابة بمشكلات بعينها ومن أهم هذه الأسباب غير الشائعة وفقا لتقرير نشر فى موقع redelor :

 الإصابة بحصوه في المرارة أحد أهم أسباب ألم البطن من الناحية اليمنى خاصة في الجزء العلوي في الأيمن في البطن،  الذي يسبب تشنجات شديدة وآلام كثيره تنتشر في هذا المكان، كذلك قد تصل حد الظهر من الوراء فضلا عن أن هذا الألم يشبه آلام الجهاز الهضمي الحادة وهو شعور غير مريح يشعر خلاله الإنسان بعدم القدرة على بذل الجهد أو على تناول الطعم.

 بعض الأعراض الأخرى قد تصاحب هذا الألم منها الرغبة في القيء أو القيء بالفعل مع الغثيان واضطراب حاد فى  الشهية، إحساس  بنوع من الفقدان التام وعدم الرغبة في تناول الطعام، اضطرابات حادة في الجسم وعدم الشعور بالراحة، قد تتطور حصوات المرارة وتؤدي إلى الإصابة بالتهاب شديد في المرارة قد يؤدي أيضا هذا الأمر إلى الشعور بارتفاع درجة الحرارة والقشعريره كذلك إلى اصفرار العينين واصفرار جلد الجسم أيضا.

 الجانب الأيمن من البطن أيضا قد يكون علامه دالة على الإصابة باضطراب فى القولون العصبي أو تلك المتلازمة الشديدة التي تسبب أوجاع وآلام وانتفاخات حادة في البطن مع تشنجات وتقلصات وصعوبة في تنظيم الطعام،  والشهية أيضا تضطرب اضطرابا شديدا وكل هذا يكون نتيجة حركة الأمعاء.

 يؤكد إصابه الانسان بمشكلة في القولون العصبي بجانب آلام البطن من الناحية اليمنى ان يحدث بعض الأعراض الأخرى منها الإمساك الشديد،  وصعوبه التبرز مع الانتفاخات الشديده والغازات المتكررة فضلا عن إمكانية الإصابة على النقيض بحالة من الاسهال الشديد.

 لا شك أن متلازمة القولون العصبي تزيد لدى اولئك الذين يعانون من أعراض نفسية مثل الاكتئاب الحاد أو القلق الزائد أو التوتر أو اضطراب القلق.

 هناك أعراض أخرى مصاحبة قد تصيب بعض الأشخاص الذي يعانون من ألم في البطن نتيجة القولون العصبي، الشعور بثقل شديد في المعدة وزيادة حدة التجشؤ والغازات التي تخرج من البطن، آلام  حادة ومتفرقة في البطن خاصة فى  الجانب الأيمن.

( اليوم السابع)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:54 | 2024-04-03
15:00 | 2024-04-03
12:30 | 2024-04-03
10:30 | 2024-04-03
07:46 | 2024-04-03
04:05 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24