6 أغذية "تمنع" تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر أمرا طبيعيا، حيث يفقد الإنسان زهاء 50 إلى 100 شعرة على مدار اليوم.

ومع ذلك، فإن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مزعجا ومحرجا بالنسبة لبعض الأشخاص.

وقد تحدثت سارة جيبسون، مدربة الصحة والعافية، عن بعض الأطعمة التي يمكن تناولها للمساعدة على تقليل وربما منع تساقط الشعر.

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وقالت على منصة "تيك توك": "إليك 6 أغذية تساعدك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر".

الأفوكادو



قالت سارة: "الأفوكادو يحتوي على مادة "الليسين" التي تساعد على منع تساقط الشعر في المقام الأول".



الطماطم



أوصت الخبيرة سارة بضرورة إضافة الطماطم إلى الوجبات، وقالت: "الغذاء الثاني هو الطماطم (البندورة) لأنها تحتوي على الحديد الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المساعدة على منع تساقط الشعر. وتحتوي أيضا على فيتامين A الأساسي لنمو شعر صحي في المقام الأول".





الجزر



أوضحت سارة: "احرص على إضافة الخضار البرتقالية وتحديدا الجزر، لاحتوائه على البيتا كاروتين الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، ما يساعد على توهج البشرة وصحة الأظافر".



الفول السوداني



أضافت سارة: "احرص على إضافة بعض الفول السوداني إلى نظامك الغذائي، لأنه يحتوي على النياسين، أي فيتامين B3، الذي يؤدي نقصه في الجسم إلى تساقط الشعر".



اللوز



نصحت سارة بتناول وجبات خفيفة من اللوز بانتظام. وقالت: "لا تنس إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي لأن اللوز يحتوي على فيتامين E المضاد للأكسدة. وثبت أن فيتامين E يعزز نمو الشعر بشكل ممتاز ويمنع أيضا ترققه، حتى لو تم تشخيص مرض الثعلبة لديك".



دبس السكر



وأضافت: "أخيرا، حاول إضافة بعض الدبس لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والزنك والسيلينيوم والحديد، وكلها عناصر ضرورية من المعادن الأساسية لصحة الشعر الجيدة". (RT)