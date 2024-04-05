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صحة

اكتشاف علاقة بين الفقر وشيخوخة الدماغ

Lebanon 24
05-04-2024 | 02:52
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اكتشف باحثون من جامعة لوزان السويسرية علاقة بين سرعة شيخوخة دماغ الإنسان ومستوى دخله.



وتشير مجلة Journal of Neuroscience، إلى أن الباحثين درسوا وحللوا القدرات الفكرية لـ 751 مواطنا سويسريا أعمارهم 50-91 عاما، مع الأخذ بالاعتبار مستواهم التعليمي وما إذا كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ونوبات الاكتئاب، والقلق، وتاريخ تعاطي المخدرات. وبعد ذلك، قارنوا البيانات مع نتائج فحوصات التصوير المقطعي المحوسب للمجموعة الضابطة.
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واتضح للباحثين، أن الأشخاص الذين دخلهم أقل من غيرهم ظهرت عليهم علامات شيخوخة مبكرة للمادة البيضاء في الدماغ، التي تضمن العمل المنسق لنصفي الدماغ وتشارك في نقل المعلومات من القشرة الدماغية إلى أجزاء أخرى من الجهاز العصبي. كما أن حالة مكونات الدماغ المسؤولة عن الجهاز العصبي، مثل كثافة الخلايا العصبية والميالين وتركيز الحديد، أظهرت مؤشرات ضعيفة نسبيا.
وقد ساعدت نتائج هذه الدراسة على إثبات وجود علاقة غير مدروسة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرات المعرفية في مرحلة البلوغ والشيخوخة. (RT)

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