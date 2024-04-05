علاقة خطيرة بين نظافة الأسنان وسرطان قاتل.. هذا ما كشفته أحدث دراسة





وفحص فريق البحث في مركز Fred Hutchinson للسرطان في الولايات المتحدة، 200 حالة من سرطان الأمعاء، واكتشف ميكروبا محددا في الفم لدى حوالي 50% من الحالات.

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ووجد أيضا الميكروب في عينات البراز المأخوذة من أشخاص مصابين بالسرطان.



وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature، أن الميكروبات تعزز تطور السرطان، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج أسوأ. كشفت دراسة جديدة عن وجود صلة بين سوء نظافة الفم وخطر الإصابة بسرطان الأمعاء القاتل.وفحص فريق البحث في مركز Fred Hutchinson للسرطان في الولايات المتحدة، 200 حالة من سرطان الأمعاء، واكتشف ميكروبا محددا في الفم لدى حوالي 50% من الحالات.ووجد أيضا الميكروب في عينات البراز المأخوذة من أشخاص مصابين بالسرطان.وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature، أن الميكروبات تعزز تطور السرطان، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج أسوأ.

وفي حديثه لموقع "إكسبريس"، قال الطبيب فراك حامد، من مركز Aesthetique لطب الأسنان: "أظهرت دراسات جديدة وجود علاقة مفاجئة بين كيفية رعايتنا بأسناننا وخطر الإصابة بسرطان القولون. يبدو أن نوعا معينا من البكتيريا التي توجد عادة في فمنا، يمكن أن تنتقل إلى القولون إذا لم ننظف أسناننا بشكل صحيح، ما يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون".



وأضاف: "هذه البكتيريا، المعروفة باسم Fusobacterium nucleatum، يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من سرطان القولون والمستقيم".



لذا، أكد حامد على أهمية الحفاظ على صحة الأسنان والفم، وقال: "هذا يوضح لنا مدى أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام وزيارات طبيب الأسنان. لا يتعلق الأمر فقط بتجنب التسوس، بل بصحة الجسم بالكامل". (روسيا اليوم)