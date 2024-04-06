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صحة

تعرّض لعضة فأر خرج من مرحاضه.. فأصيب بعدوى خطيرة هددت حياته

Lebanon 24
06-04-2024 | 03:16
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في حادثة غريبة، تعرض رجل كندي مسن لعضة فأر خرج من مرحاضه ما أدى لإصابته بعدوى خطيرة هددت حياته.

وعانى الرجل، البالغ من العمر 76 عاما، من عضات على اثنين من أصابعه أثناء محاولته مطاردة الفأر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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وتم تضميد جراحه وخرج من المستشفى، لكنه عاد بعد 18 يوما وهو يشكو من الحمى والصداع وآلام في البطن وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.
وأجرى الأطباء اختبارات كشفت عن إصابته بداء البريميات، وهي بكتيريا موجودة في بول الفئران، ووجدوا أيضًا أن لديه علامات تحذيرية من فشل متعدد الأعضاء والإنتان.

وتم إعطاؤه المضادات الحيوية، وبعد بضعة أيام تعافى بدرجة كافية للعودة إلى المنزل.

ورجح الأطباء أن يكون الفأر الذي عض الرجل قد تبول ثم "لوث تجويف فمه" بالبول، ثم قام بعض الرجل، فنقلت البكتيريا مباشرة إلى مجرى دمه.

ويحدث انتقال العدوى عادة بعد أن يلمس الأشخاص عن غير قصد بول الفئران أو الماء الملوث ببول الفئران.

وتشمل أعراض عدوى داء البريميات ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام العضلات وآلام البطن واصفرار العينين (اليرقان). (سكاي نيوز)


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