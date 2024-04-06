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صحة

‫ما أسباب الشعور بوخز في الرأس؟

Lebanon 24
06-04-2024 | 23:00
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قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع ‫النصفي إن الشعور بوخز في الرأس له أسباب عديدة، على رأسها ‫الصداع باختلاف أنواعه، مثل: الصداع العنقودي، والصداع التوتري، والصداع ‫النصفي.

‫وأوضحت الجمعية أن سبب الشعور بوخز في الرأس قد يكمن أيضاً في الشد ‫العضلي بالظهر والرقبة، ومتاعب العمود الفقري، والتهاب الجيوب الأنفية،‫ ومتاعب العين، وأمراض الأسنان والفك، بالإضافة إلى ألم الأعصاب، وعلى سبيل ‫المثال ألم العصب ثلاثي التوائم.
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وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور بوخز في الرأس، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا كان الوخز ‫مصحوبا بأعراض أخرى، مثل: الحساسية الضوء، واضطرابات الرؤية، والغثيان،‫ والقيء.

وبشكل عام، يمكن تخفيف الشعور بالوخز في الرأس من خلال شرب الماء على نحو ‫كافٍ، والاسترخاء، ويمكن أيضا اللجوء ‫إلى المسكنات مثل الأسبرين أو الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.
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