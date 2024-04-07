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صحة

تعرف على 8 طرق فعالة للوقاية من الزهايمر

Lebanon 24
07-04-2024 | 02:00
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يعتبر مرض الزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعًا، ويمكن أن يسبب فى مراحله الأولى هفوات في الذاكرة وبعد ذلك يمكن أن يتطور إلى الارتباك والأوهام ومشاكل في الكلام وتقلب المزاج وغيرها من الأعراض، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

 على الرغم من عدم وجود علاج واضح لمرض الزهايمر، يُعتقد حاليًا أنه يمكن الوقاية من حوالي 40% من حالات الزهايمر من خلال إجراء تغييرات معينة على نمط حياتك.

 ووفقا للبحث، فإن هناك 8 خطوات محددة يمكن القيام بها من أجل تخفيف أعراض مرض الزهايمر والتعامل معه بشكل أفضل.

 - التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لتفادى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

 - الحرص على تناول الدهون الصحية، مثل الأسماك، وتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أوميجا 3 وفيتامين د

- تناول فيتامينات ب الذي يقوم بدور بالحفاظ على انخفاض مستوى الهوموسيستين لديك، حيث أن ارتفاع مستوياته قد تسبب حدوث تلف بالأوعية الدموية.

 - تناول العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة، والتى تتوافر بكثرة فى الخضروات الغنية بالبوليفينول، وكذلك والتوت والتوابل.

 - حافظ على صحة أمعائك.

 - الحرص على ممارسة الرياضة، حيث يمكنك القيام بتمارين رياضية لبناء العضلات والحفاظ على النشاط البدني.

 - حافظ على تنشيط ذاكرتك دائمًا من خلال الحفاظ على التواصل الاجتماعى والفكري مع من حولك.

 - إعطاء الأولوية للنوم والهدوء، حيث أن النوم بشكل جيد يمنحنا القدرة للتعامل مع التوتر وأى ضغوطات.

( اليوم السابع)
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