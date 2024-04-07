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صحة

صيحة جديدة لإنقاص 20 كلغ دون أدوية.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 10:30
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مع وجود العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة للاختيار من بينها، يبدو أن الجميع يبحثون عن حل سريع للتخلص من الوزن بين عشية وضحاها.
 
فقد ظهر مؤخراً نظام غذائي جديد حظي باهتمام بالغ على وسائل التواصل الاجتماعي، هو صيحة "أوتزيمبيك" أو مشروب الشوفان، والتي وضعت به الدراسات الحبوب الكاملة بنفس الكفة تماما مع حقن إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك، التي روج لها العديد من المشاهير فيما حذر منها خبراء صحة بريطانيون مؤخرا بسبب آثارها الجانبية السلبية بل والقاتلة.
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وبحسب ما جاء في تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن اتجاه هذا المنتج بات منتشراً بشكل جنوني عبر منصة "تيك توك"، حيث يروج لصيحة تخسيس عبارة عن تناول مشروب يتكون من نصف كوب من الشوفان الملفوف، وكوب واحد من الماء، وعصير الليمون الحامض، ورشة من القرفة.

وعلى عكس الاسم، لا تحتوي وصفة الشوفان لإنقاص الوزن على أي من عناصر دواء أوزيمبيك، المعروف بأنه يسبب فقدان الوزن بسرعة، لكن حقق هاشتاغ "مشروب الشوفان" زخما سريعا إذ يعد بمساعدة الأشخاص على خسارة ما يصل إلى 20 كيلوغراما في شهرين.
 
ورغم أن هذه الفكرة جذبت فعلاً العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الخبراء غير مقتنعين بها.

فقد قال الدكتور إلداد إيناف، طبيب متخصص في إنقاص الوزن، في تصريح لمجلة "نيوزويك": إنه يعتقد أن الشوفان هو مجرد "نظام غذائي سحري" آخر يتعهد بمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن بسرعة دون معالجة العوامل الأساسية التي تؤدي إلى زيادة الوزن. (العربية) 
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