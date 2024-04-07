Advertisement

صحة

كيف يمكن مواجهة نوبات الهلع الناتجة عن الوظيفة؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1184382-638481130523340464.jpg
Doc-P-1184382-638481130523340464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الدكتورة ميريام بريس إن نوبات الهلع أو الذعر هي حالة من الخوف الشديد، التي عادة ما تستمر لفترة قصيرة.

وأوضحت أخصائية الطب النفسي الألمانية أن نوبات الهلع تحدث بسبب التوتر النفسي والضغط العصبي سواء في الحياة الوظيفية أو الشخصية مثل الخوف من الامتحانات أو مقابلات التوظيف أو الإجهاد في العمل، مشيرة إلى أن النوبات قد ترجع أيضاً إلى الاستعداد الوراثي وقد تحدث بدون محفزات.
Advertisement
تنفس سريع وخفقان القلب
وأضافت بريس أن نوبات الهلع لها أعراض عديدة، أبرزها التنفس السريع وضيق التنفس وخفقان القلب وتسارع ضربات القلب والارتجاف.
وتشمل الأعراض أيضاً الغثيان والدوار والشعور بالإغماء والإحساس بالخدر أو الوخز وضعف الأطراف والإسهال.
تقنيات الاسترخاء
ويمكن مواجهة نوبات الهلع من خلال تقنيات الاسترخاء كالاسترخاء العضلي التقدمي، وممارسة تمارين التنفس. كما تساعد ممارسة الرياضة في مواجهة نوبات الهلع.
وفي الحالات الشديدة يمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-04-07
14:00 | 2024-04-07
11:39 | 2024-04-07
10:30 | 2024-04-07
08:44 | 2024-04-07
07:30 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24