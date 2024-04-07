18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يمكن مواجهة نوبات الهلع الناتجة عن الوظيفة؟
Lebanon 24
07-04-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الدكتورة ميريام بريس إن نوبات الهلع أو الذعر هي حالة من الخوف الشديد، التي عادة ما تستمر لفترة قصيرة.
وأوضحت أخصائية الطب النفسي الألمانية أن نوبات الهلع تحدث بسبب التوتر النفسي والضغط العصبي سواء في الحياة الوظيفية أو الشخصية مثل الخوف من الامتحانات أو مقابلات التوظيف أو الإجهاد في العمل، مشيرة إلى أن النوبات قد ترجع أيضاً إلى الاستعداد الوراثي وقد تحدث بدون محفزات.
Advertisement
تنفس سريع وخفقان القلب
وأضافت بريس أن نوبات الهلع لها أعراض عديدة، أبرزها التنفس السريع وضيق التنفس وخفقان القلب وتسارع ضربات القلب والارتجاف.
وتشمل الأعراض أيضاً الغثيان والدوار والشعور بالإغماء والإحساس بالخدر أو الوخز وضعف الأطراف والإسهال.
تقنيات الاسترخاء
ويمكن مواجهة نوبات الهلع من خلال تقنيات الاسترخاء كالاسترخاء العضلي التقدمي، وممارسة تمارين التنفس. كما تساعد ممارسة الرياضة في مواجهة نوبات الهلع.
وفي الحالات الشديدة يمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أين الـ100 ألف ليرة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-04-07
07/04/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
14:23 | 2024-04-07
07/04/2024 02:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
06:00 | 2024-04-07
07/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
12:47 | 2024-04-07
07/04/2024 12:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
14:01 | 2024-04-07
07/04/2024 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2024-04-07
أفضل أنواع الحبوب.. وأكثرها فائدة لصحة الإنسان
14:00 | 2024-04-07
هل لياقتك البدنية تناسب عمرك؟.. اختبر نفسك بهذه التمارين
11:39 | 2024-04-07
كيف تمارس الرياضة بأمان خلال شهر رمضان؟
10:30 | 2024-04-07
صيحة جديدة لإنقاص 20 كلغ دون أدوية.. ماذا في التفاصيل؟
08:44 | 2024-04-07
في بلدٍ قريبٍ من لبنان... هل هناك وفيّات بفيروس "كورونا"؟
07:30 | 2024-04-07
ما هي فوائد عصير الطماطم للصحة؟
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
08/04/2024 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
08/04/2024 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
08/04/2024 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24