Advertisement

صحة

4 خرافات عن وسائل منع الحمل

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1184545-638481592130437380.jpg
Doc-P-1184545-638481592130437380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حبوب منع الحمل  تعد من الوسائل الطبية المستخدمة بكثرة علي مستوى العالمي، والهدف منع الحمل، فى حين أن حبوب منع الحمل تستخدم على نطاق واسع، إلا أن هناك العديد من الخرافات حولها، ويقدمها التقرير المنشور في موقع healthshots ومنها:

 - الخرافة الأولى حبوب منع الحمل تسبب زيادة الوزن

الحقيقة: في حين أن بعض الأفراد قد يعانون من تغيرات معينة في الوزن أثناء تناول حبوب منع الحمل، إلا أن ذلك ليس من الآثار الجانبية الشاملة.

 وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على زيادة الوزن، بما في ذلك عادات التمثيل الغذائي ونمط الحياة.

 - الخرافة الثانية تزيد من خطر العقم

الحقيقة: الاعتقاد السائد بأن استخدام حبوب منع الحمل يمكن أن يؤدي إلى تأخير الخصوبة أو التأثير سلبًا هو اعتقاد خاطئ تماماً. ولا يوجد أي دليل يشير إلى أن هذه الحبوب تؤدي إلى العقم.

 - الخرافة الثالثة حبوب منع الحمل فعالة بنسبة 100%

الحقيقة: على الرغم من أنها فعالة للغاية عند استخدامها بشكل صحيح، إلا أنه لا توجد وسيلة لمنع الحمل مضمونة بنسبة 100 % من الضروري استخدامها باستمرار وتوجيهها لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

 - الخرافة الرابعة أنها تمنع الحمل فقط

في حين أن هذه الحبوب تستخدم في المقام الأول لمنع الحمل، إلا أنها توفر أيضًا فوائد صحية أخرى، مثل تنظيم الدورة الشهرية وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

( اليوم السابع)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:50 | 2024-04-08
02:08 | 2024-04-08
00:15 | 2024-04-08
23:46 | 2024-04-07
23:00 | 2024-04-07
23:00 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24