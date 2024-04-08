لماذا من المهم مراقبة نسبة السكر في الدم باستمرار؟

تساعد مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم في تحديد ما إذا كنت تحقق معدلات الجلوكوز الطبيعية الخاصة بك ، و بناءً على نتائج المراقبة والبيانات ، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأعراض المصاحبة لارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، تساعدك مراقبة الجلوكوز على معرفة ما يعمل بشكل جيد من الادوية في إدارة مرض السكري لديك وتحديد ما يمكن تعديله ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

والهدف الرئيسي من مراقبة الجلوكوز هو الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم في النطاق المستهدف. إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن فحص نسبة السكر في الدم يعطي نظرة عامة حول كيفية قيام خطة علاج مرض السكري بالتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات التي تم جمعها من مراقبة مستوى الجلوكوز لديك تعطي إحساسًا عامًا بكيفية استجابة جسمك بشكل جيد للعوامل المختلفة.

طرق مراقبة مستويات الجلوكوز

اختبارات سكر الدم

يمكنك القيام بذلك باستخدام طريقتين لقياس مستويات الجلوكوز. يمكنك استخدام جهاز قياس السكر في الدم (مقياس الجلوكوز) أو المراقبة المستمرة للجلوكوز. يتضمن الأخير استخدام أجهزة استشعار لقياس مستويات الجلوكوز في الدم في الوقت الفعلي. ويعمل الجهاز من خلال حساس يوضع تحت الجلد ، عادة في الذراع أو البطن ، للكشف عن الجلوكوز وعرضه على جهاز محمول أو جهاز استقبال. وتعد المراقبة المستمرة للجلوكوز مفيدة للأشخاص الذين يخضعون لحقن الأنسولين بشكل متكرر لأنها توفر تنبيهات عندما تنخفض مستويات الجلوكوز أو ترتفع بسرعة كبيرة.

وتشير إحدى الدراسات إلى أنه يجب على المصابين بداء السكري من النوع الأول فحص مستويات الجلوكوز لديهم من 4 إلى 10 مرات يوميًا. يجب على مرضى السكري من النوع 2 مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم اعتمادًا على نوع الأنسولين.

نصائح اخذ عينة دم

ابدأ بتطهير العداد وغسل يديك.

خذ جهاز القياس وشريط الاختبار والإبرة ومسح كحول.

لزيادة تدفق الدم إلى طرف الإصبع ، افرك اليدين معًا.

أدخل شريط الاختبار على طرف الإصبع بعد تشغيل المقياس.

نظف طرف الإصبع بضمادة كحولية.

بمساعدة إبرة الوخز ، وخز الإصبع.

اضغط على قاعدة الإصبع برفق حتى تظهر قطرة الدم على طرف الإصبع.

ضع قطرة الدم على شريط الاختبار.

انتظر حتى يظهر جهاز القياس قياس سكر الدم.

سجل نتائج الاختبار مع الملاحظات. في حالة القراءة غير الطبيعية ، اذكر الأسباب المحتملة لنفس السبب مثل الطعام أو النشاط البدني.

تخلص بعناية من إبرة الوخز وشريط الاختبار ومنديل الكحول.

مراقبة الجلوكوز باستخدام الفلاش

تستخدم مراقبة الفلاش مستشعرًا مشابهًا لمراقبة الجلوكوز المستمرة. يعرض الساعات القليلة الماضية من قيم الجلوكوز ولكنه لا يمنحك إنذارات مثل المراقبة المستمرة للغلوكوز. بدلاً من ذلك ، وتخبرك مراقبة الجلوكوز باستخدام الفلاش ما إذا كان الجلوكوز يرتفع أو ينخفض دون الحاجة إلى وخز أصابعك. تحتاج إلى ارتداء جهاز استشعار للجسم يقرأ مستويات الجلوكوز لديك ويمكنه رؤية المعلومات على هاتفك المحمول.

( اليوم السابع)