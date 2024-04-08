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صحة

نصائح بالغة الأهمية للحفاظ على صحة الأمعاء

Lebanon 24
08-04-2024 | 09:39
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قدّم خبير التغذية، الدكتور ريتشارد أليسون، بعض النصائح المهمة حول كيفية الحفاظ على صحة الأمعاء، بدءا من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كل يوم، وحتى تجنب الوجبات الكبيرة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات قبل الذهاب إلى السرير.
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ووفقا للدكتور أليسون، فإن أهم خمس نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء هي:

- تناول نوع جديد من الفاكهة أو الخضار كل أسبوع

- مضغ الطعام على الأقل 15-20 مرة

- تجنب الوجبات الكبيرة خلال ثلاث ساعات من الذهاب إلى السرير

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف كل يوم

- حافظ على رطوبة جسمك، وشرب الكثير من الماء طوال اليوم


المصدر: روسيا اليوم
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