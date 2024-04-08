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صحة
فوائد جوهرية للزعفران تهمّ المرأة.. هذه أبرزها
Lebanon 24
08-04-2024
|
14:12
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تعتبر نبتة الزعفران من النباتات التي تحظى بشهرة واسعة في مجال الطهي والطب، إلا أن فوائدها للمرأة تتعدى إضافة نكهة مميزة للأطباق، فهل تعلمين أن هذه التوابل الثمينة لها فوائد عديدة لصحّتكِ؟
تتعدّد فوائد الزعفران للمرأة وتختلف بتأثيرها الإيجابي على مختلف الأصعدة المتعلّقة بصحّتها، لذلك سنكشف لكِ في ما يلي عن أبرزها، وتشمل:
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تحسين الصحة النسائية العامة
يُعتبر الزعفران من بين النباتات التي تحتوي مركّبات نباتية قيمة مثل الكاروتينويدات والفلافونويدات التي تسهم في تحسين الصحة العامة للمرأة، حيث أنّ هذه العناصر تعمل على تنظيم الدورة الشهرية للمرأة، وذلك عبر تخفيف الآلام المرتبطة بها وتنظيم النزف الشهري، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا النوع من النباتات أو البهارات أن يلطف من التقلبات المزاجية والعوارض التي قد تصاحب الدورة الشهرية، مما يُسهم في تحسين الراحة النفسية والصحية للمرأة.
تعزيز الصحة الجنسية
تاريخيًا، كان الزعفران يُستخدم كمنشط جنسي للنساء، وتؤكد الدراسات الحديثة على فوائد هذا النبات في تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين الأداء الجنسي للمرأة، ويُعزى هذا التأثير إلى المركبات الفعّالة فيه التي تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية .
تقوية الجهاز المناعي
تحتوي حبيبات الزعفران مضادات أكسدة قوية تساعد في تعزيز وتقوية جهاز المناعة للمرأة، ممّا تسهم في محاربة الجذور الحرة والحفاظ على التوازن الصحي للجهاز المناعي، ويقلل بالتالي من خطر الإصابة بالأمراض المعدية والالتهابات.
تحسين الهضم والتمثيل الغذائي
يُعتبر الزعفران من الأعشاب التي تسهم في تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي لدى المرأة، فهو يحتوي مركبات تساعد في تحفيز إفراز العصارات الهاضمة وتنشيط حركة الأمعاء، مما يُعزز امتصاص العناصر الغذائية بشكل فعال ويُسهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.(برس بي)
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