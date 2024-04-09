خضروات هامة للمرضعات لنقل الغذاء الأساسي لأطفالهن.. ما هي؟





وكشف فريق جامعة تكساس A&M، أن مادة كيميائية نباتية موجودة في الخضروات الصليبية، بما في ذلك البروكلي والقرنبيط واللفت، يمكن أن تنتقل إلى الطفل عن طريق حليب الثدي.

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وركزت الدراسة على نقل السلفورافان (SFN)، وهي مادة مغذية تحتوي على الكبريت ويعتقد أنها توفر الحماية ضد السرطان والسكري. زعمت دراسة غير مسبوقة أنه ينبغي على الأمهات المرضعات تناول البروكلي والملفوف لتمرير العناصر الغذائية الأساسية لأطفالهن.وكشف فريق جامعة تكساس A&M، أن مادة كيميائية نباتية موجودة في الخضروات الصليبية، بما في ذلك البروكلي والقرنبيط واللفت، يمكن أن تنتقل إلى الطفل عن طريق حليب الثدي.وركزت الدراسة على نقل السلفورافان (SFN)، وهي مادة مغذية تحتوي على الكبريت ويعتقد أنها توفر الحماية ضد السرطان والسكري.

وقاس الباحثون مستويات SFN في حليب الأمهات المرضعات اللاتي تناولن الخضروات الصليبية خلال 24 ساعة.



وقالت الدكتورة ناتالي جونسون: "يُعتقد أن المواد الكيميائية النباتية توفر الحماية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وفقدان الوظيفة الإدراكية. أردنا معرفة ما إذا كان من الممكن نقل المواد الكيميائية النباتية أو مستقلباتها عبر حليب الثدي لتوفير الحماية".



وكشف التحليل أنه يمكن اكتشاف هذه العناصر الغذائية في حليب الثدي لدى الأمهات، ما يدل على أنها قد تنتقل إلى الطفل عبر الرضاعة الطبيعية.



ووجدت دراسات منفصلة أجريت على الفئران أن SFN حفّز الجينات "الوقائية" في الكبد والرئتين لدى النسل. (روسيا اليوم)