18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خضروات هامة للمرضعات لنقل الغذاء الأساسي لأطفالهن.. ما هي؟
Lebanon 24
09-04-2024
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعمت دراسة غير مسبوقة أنه ينبغي على الأمهات المرضعات تناول البروكلي والملفوف لتمرير العناصر الغذائية الأساسية لأطفالهن.
وكشف فريق جامعة تكساس A&M، أن مادة كيميائية نباتية موجودة في الخضروات الصليبية، بما في ذلك البروكلي والقرنبيط واللفت، يمكن أن تنتقل إلى الطفل عن طريق حليب الثدي.
Advertisement
وركزت الدراسة على نقل السلفورافان (SFN)، وهي مادة مغذية تحتوي على الكبريت ويعتقد أنها توفر الحماية ضد السرطان والسكري.
وقاس الباحثون مستويات SFN في حليب الأمهات المرضعات اللاتي تناولن الخضروات الصليبية خلال 24 ساعة.
وقالت الدكتورة ناتالي جونسون: "يُعتقد أن المواد الكيميائية النباتية توفر الحماية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وفقدان الوظيفة الإدراكية. أردنا معرفة ما إذا كان من الممكن نقل المواد الكيميائية النباتية أو مستقلباتها عبر حليب الثدي لتوفير الحماية".
وكشف التحليل أنه يمكن اكتشاف هذه العناصر الغذائية في حليب الثدي لدى الأمهات، ما يدل على أنها قد تنتقل إلى الطفل عبر الرضاعة الطبيعية.
ووجدت دراسات منفصلة أجريت على الفئران أن SFN حفّز الجينات "الوقائية" في الكبد والرئتين لدى النسل. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
Lebanon 24
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
11:29 | 2024-04-08
08/04/2024 11:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
15:33 | 2024-04-08
08/04/2024 03:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
14:15 | 2024-04-08
08/04/2024 02:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
14:49 | 2024-04-08
08/04/2024 02:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد: الأب خنيصر يكشف عن مُفاجآت في أيار.. وهكذا سيكون الصيف
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد: الأب خنيصر يكشف عن مُفاجآت في أيار.. وهكذا سيكون الصيف
02:30 | 2024-04-09
09/04/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:30 | 2024-04-09
التهاب الكبد الوبائي يحصد 3500 شخص يوميا.. هذا ما كشفته الصحة العالمية
04:20 | 2024-04-09
الإجهاد.. كيف يؤثر في تطور السرطان؟
23:57 | 2024-04-08
استخدام اليد اليسرى.. دراسة جديدة تكشف السبب إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-04-08
لماذا النظر إلى كسوف الشمس يؤذي العين؟
14:12 | 2024-04-08
فوائد جوهرية للزعفران تهمّ المرأة.. هذه أبرزها
09:39 | 2024-04-08
نصائح بالغة الأهمية للحفاظ على صحة الأمعاء
فيديو
غير متوقعة.. هكذا ستكون نهاية مسلسل "ع أمل" (فيديو)
Lebanon 24
غير متوقعة.. هكذا ستكون نهاية مسلسل "ع أمل" (فيديو)
03:44 | 2024-04-09
09/04/2024 18:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
09/04/2024 18:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
09/04/2024 18:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24