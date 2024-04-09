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صحة

نصائح للاستمتاع بالعيد في ظل تقلبات الطقس

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:00
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مع قدوم العيد وسط تقلبات الجو التى نشهدها الآن يحتاج جهازنا المناعى إلى تعزيز من خلال اتباع عدد من النصائح الصحية، في هذا التقرير نقدم 7 نصائح لمواجهة تقلبات الجو.

 نصائح لمواجهة تقلبات الجو

الخروج في الهواء الطلق بحكمة

من المهم تشجيع الأفراد المعرضين للإصابة بالأمراض على ممارسة الأنشطة الخارجية خلال الساعات الأولى من الصباح أو في وقت متأخر من المساء لتجنب التعرض للحرارة الشديدة خلال أوقات الذروة.

 الحد من الأنشطة الخارجية خلال الأوقات الأكثر حرارة من اليوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

 ترطيب الجسم

يعد الترطيب الكافي أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة الجفاف، خاصة في الظروف الجوية الحارة يبقى الماء أفضل علاج للجفاف، وهو ضروري للحفاظ على صحة الجسم، وطرد السموم من الكلى، والحفاظ على ترطيب الجلد. يجب أن يشرب الشخص الكثير من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا، مع ارتفاع درجات الحرارة، يكون الطعام المتروك بالخارج عرضة للتلف، مما يعزز نمو البكتيريا الضارة والفيروسات والعفن.

 تخزين الطعام بشكل صحيح

من الضروري التعامل مع الطعام وتخزينه بشكل صحيح للوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء مثل الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء، ممارسة النظافة الغذائية الجيدة، بما في ذلك غسل اليدين جيدًا وتخزين الطعام المناسب، أمرًا ضروريًا

 نظافة الفم واليدين

تنتشر أمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والقيء، خلال تقلبات الطقس، التأكيد على أهمية النظافة الجيدة للفم واليدين لمنع انتقال العدوى. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون وتجنب ابتلاع الماء أثناء السباحة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

 العناية بالعين

التهاب الملتحمة، المعروف باسم العين الوردية، هو مرض شائع خلال تقلبات الطقس، وتعد ممارسة النظافة الجيدة للعين، بما في ذلك تنظيف العينين بانتظام وتجنب لمسها بأيدٍ غير مغسولة، يمكن أن يساعد في منع التهابات العين.

 انتبه إلى صحة الجلد

في حين أن التعرق يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى جفاف الجلد، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل مثل الأكزيما، لذا يعد الترطيب المناسب، داخليًا من خلال تناول كمية كافية من الماء وخارجيًا من خلال الترطيب، أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجلد ومنع الجفاف.

( اليوم السابع)
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