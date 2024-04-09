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صحة

فوائد زيت الثوم

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:00
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زيت الثوم أحد أهم الزيوت المستخلصة من الثمرة ذاتها  فهو زيت عطري أحد أهم الزيوت المفيدة والصحية للجسم.

 زيت الثوم وفقا لتقرير نشر في موقع nikura فهو يحتوي على كم هائل من المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الصحية لأنه به الكثير من الخصائص المفيدة لعلاج الكثير من الأمراض وتقليل حدة فرص الإصابة بالعدوى.

 من فوائد زيت الثوم أنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن مما يجعله مضاد للإصابة بالميكروبات وبالتالي فهو يقلل حدة العدوى الميكروبية.

 يقلل زيت الثوم من الالتهابات فهو مضاد جيد ومفيد للالتهابات.

 يعزز زيت الثوم من صحة القلب والأوعية الدموية وسريان الدم بشكل عام.

 يقلل زيت الثوم من فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل الأورام في المستقبل.

 يعزز زيت الثوم من قوة الأعصاب بقوة الجسم بشكل عام نظرا لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات نشطه حيوية تعزز من نشاط الجسم وقوته.

 يقلل من أوجاع الأسنان والمها إذا ما وضعناها على الأسنان.

 يحسن من صحة العظام والأعصاب بشكل العام ومن مفاصل الركبة وحركتها.

 يقلل زيت الثوم من المشكلات الصحية الخاصة بالأمعاء واضطراباتها وغثيانها.

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( اليوم السابع)
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