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صحة

الشاي يساعد في مكافحة فيروس كورونا.. هذا ما كشفته أحدث دراسة

Lebanon 24
10-04-2024 | 10:30
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زعم باحثو جامعة جورجيا أن كوبا من الشاي يمكن أن يساعد في مكافحة فيروس كورونا (المسبب لمرض "كوفيد-19").

ويشتهر الشاي عالميا بفوائده الصحية العديدة، وأرادت ملك إيسيلي، عالمة الفيروسات في مركز جامعة جورجيا لسلامة الأغذية، معرفة ما إذا كان قد يؤثر أيضا على الوقاية من SARS-CoV-2.
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وقالت إيسيلي: "إن الحصول على شيء سهل التحضير ومناسب لجميع أفراد العائلة سيكون أمرا مثاليا".

ودرس فريق إيسيلي 24 نوعا مختلفا من أنواع الشاي المتاحة تجاريا. ووجد أن أنواع معينة تعمل على تعطيل نشاط SARS-CoV-2 في اللعاب، وهي: شاي زنجبيل التوت ونعناع شجرة الكينا والنعناع المختلط والشاي الأخضر والشاي الأسود.

وأعدّ الفريق منقوع الشاي الصالح للشرب، دون أي إضافات مثل الحليب أو السكر. وتبين أن أنواع الشاي الخمسة عطّلت الفيروس بنسبة 96٪ على الأقل خلال 10 ثوان في الفم.

وكان الشاي الأسود الأكثر فعالية، حيث قلل من الفيروس بنسبة 99.9%. وتكررت النتائج نفسها عند استخدام الشاي للغرغرة فقط.
 
ويعد هذا الاكتشاف مهما لأن الفيروس يصيب ويتكاثر داخل تجويف الفم، ويمر عبر البلعوم قبل أن يصل إلى الرئتين.

وقالت إيسيلي: "إن تعطيل نشاط SARS-CoV-2 في الفم والحلق مهم لأن ذلك من المحتمل أن يقلل من وصول الفيروس إلى الجهاز التنفسي السفلي".

وهناك حاجة إلى تجارب سريرية لفهم التأثير الذي قد تحدثه هذه النتائج على المريض المصاب بـ"كوفيد-19" بشكل أفضل.

ومع ذلك، فإن النتائج الأولية واعدة ومثيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى استكمال الرعاية الطبية.

وقالت إيسيلي: "في هذه المرحلة، لا نقترح الشاي كتدخل مستقل ضد SARS-CoV-2، لأن الفيروس يتكاثر أيضا في الأنف وربما وصل بالفعل إلى الرئة بحلول اكتشاف الإصابة الإيجابية. لكن الشاي يمكن أن يكون "إضافة" يستطيع المرضى وأسرهم أن يتبنوها بسهولة على أساس روتيني". (روسيا اليوم) 
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