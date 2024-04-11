ما هو تأثير مرض السكري على الوزن؟

بشكل عام يتعرض معظم مرضى السكر لفقدان الوزن غير المبرر، خاصة كبار السن منهم، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots نتعرف على أسباب تعرض كبار السن لفقدان الوزن بسبب إصابتهم بمرض السكر.

أكد التقرير أنه عند إصابة أى شخص بمرض السكر وخاصة كبار السن فإن جسمه يواجه صعوبة فى استخدام الجلوكوز بالدم أو مستويات السكر من الطعام بشكل فعال بسبب عدم كفاية إنتاج الأنسولين، وبدون كمية كافية من الأنسولين لمساعدة الجلوكوز على دخول الخلايا للحصول على الطاقة يبدأ الجسم فى حرق الدهون والعضلات للحصول على الوقود، ما قد يسبب فقدان الوزن.

وفى حين أن فقدان الوزن يمكن أن يكون مفيدًا لمرض السكر إلا أن نهج فقدان الوزن يجب أن يكون آمنًا، حيث يمكن أن يكون فقدان الوزن الشديد أو المفاجئ ضارًا.

ويقدم التقرير أبرز الأسباب التى تجعل فقدان الوزن مفيدًا لمرضى السكر:

يمكن أن يؤدي فقدان الدهون الزائدة في الجسم إلى تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يرتبط الوزن الزائد بمقاومة الأنسولين، ويمكن أن يساعد فقدان الوزن في التحكم في ذلك.

يزيد مرض السكر من خطر حدوث مضاعفات مختلفة، كما أن إدارة مرض السكري يمكن أن تقلل من خطر حدوث مشاكل مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والالتهابات.

إن إدارة مرض السكر من خلال فقدان الوزن يساعد أيضًا في إدارة مستويات الطاقة لديك والتنقل وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.

كيف يمكن إيقاف فقدان الوزن بسبب مرض السكر لدي كبار السن؟

- تناول نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا

- مراقبة تناول الكربوهيدرات

- تناول الدواء في الوقت المحدد

- تناول وجبات منتظمة ووجبات خفيفة للحفاظ على وزن ثابت

- دمج تمارين القوة في روتينك للحفاظ على كتلة العضلات ومنع المزيد من فقدان الوزن.

( اليوم السابع)