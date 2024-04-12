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صحة

هل سمعتم عن الإسهال الانفجاري؟ هذا ما يجب ان تعرفوه

Lebanon 24
12-04-2024 | 00:16
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في بعض الأحيان يعاني المرء من إسهال يبدو كالانفجار، بعد تناول الطعام مباشرة، فما أسباب ذلك؟.

عدوى غذائية
للإجابة عن هذا السؤال، قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا إن الإسهال الانفجاري بعد تناول الطعام مباشرة له أسباب عدة، أبرزها العدوى الغذائية أو التسمم الغذائي، وذلك بسبب احتواء الطعام على مسببات الأمراض، التي تدخل الجهاز الهضمي مع الطعام مثل بكتيريا السالمونيلا والليستيريا والإشريكية القولونية وكامبيلوباكتر.
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وقد يرجع الإسهال الانفجاري بعد تناول الطعام مباشرة أيضاً إلى عدم تحمل أو الحساسية تجاه الأطعمة المحتوية على اللاكتوز (سكر الحليب) أو الفركتوز (سكر الفاكهة) أو الجلوتين (القمح).
وقد يحدث الإسهال الانفجاري بسبب الإفراط في تناول بدائل السكر، مثل السوربيتول أو الزيليتول أو الإيزومالت؛ حيث إن لها تأثير ملين عند تناولها بكميات كبيرة.
أمراض الجهاز الهضمي
كما قد تكمن أسباب الإسهال الانفجاري بعد تناول الطعام مباشرة في أمراض الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي وأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي.
وتشمل الأسباب أيضاً قصور البنكرياس؛ حيث ينتج البنكرياس كمية قليلة جداً من الإفرازات الهضمية، واستئصال المرارة؛ حيث يصاب بعض المرضى بالإسهال بعد العملية، بسبب دخول كمية كبيرة من حمض الصفراء إلى الأمعاء الغليظة.
وينبغي استشارة الطبيب إذا استمر الإسهال الانفجاري لعدة أيام، وكان شديداً ومصحوباً بأعراض أخرى مثل آلام البطن الشديدة والغثيان والقيء والحمى والحكة والطفح الجلدي وتورم الفم والحلق، ووجود دم في البراز.
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