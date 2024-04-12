هل سمعتم عن الإسهال الانفجاري؟ هذا ما يجب ان تعرفوه

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في بعض الأحيان يعاني المرء من إسهال يبدو كالانفجار، بعد تناول الطعام مباشرة، فما أسباب ذلك؟.عدوى غذائيةللإجابة عن هذا السؤال، قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا إن الإسهال الانفجاري بعد تناول الطعام مباشرة له أسباب عدة، أبرزها العدوى الغذائية أو التسمم الغذائي، وذلك بسبب احتواء الطعام على مسببات الأمراض، التي تدخل الجهاز الهضمي مع الطعام مثل بكتيريا السالمونيلا والليستيريا والإشريكية القولونية وكامبيلوباكتر.وقد يرجع الإسهال الانفجاري بعد تناول الطعام مباشرة أيضاً إلى عدم تحمل أو الحساسية تجاه الأطعمة المحتوية على اللاكتوز (سكر الحليب) أو الفركتوز (سكر الفاكهة) أو الجلوتين (القمح).وقد يحدث الإسهال الانفجاري بسبب الإفراط في تناول بدائل السكر، مثل السوربيتول أو الزيليتول أو الإيزومالت؛ حيث إن لها تأثير ملين عند تناولها بكميات كبيرة.