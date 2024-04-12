



وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن بعض مستحضرات الكونسيلر، تحتوي على مادة "الفورمالديهايد"، التي تندرج ضمن مسببات الحساسية، ويمكن أن تتسبب في تهيج البشرة، وتُلحق تلفيات بالعين.

Advertisement كما تحتوي بعض مستحضرات الكونسيلر على مادة "الكلورفينيسين"، وهي مادة حافظة يمكن أن تسبب الحساسية أيضاً. حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من احتواء بعض مستحضرات خافي العيوب "الكونسيلر" على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما أجرت اختباراً شمل 20 مستحضراً.وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن بعض مستحضرات الكونسيلر، تحتوي على مادة "الفورمالديهايد"، التي تندرج ضمن مسببات الحساسية، ويمكن أن تتسبب في تهيج البشرة، وتُلحق تلفيات بالعين.كما تحتوي بعض مستحضرات الكونسيلر على مادة "الكلورفينيسين"، وهي مادة حافظة يمكن أن تسبب الحساسية أيضاً.

تأثير سلبي على الغدد الصماء

وتحتوي بعض مستحضرات الكونسيلر على عطر المسك الاصطناعي (Galaxolide)، الذي يتراكم في الأنسجة الدهنية البشرية ويُشتبه في أنه يؤثر بالسلب على نظام الغدد الصماء.

ورصد الاختبار أيضاً احتواء بعض مستحضرات الكونسيلر على فلتر الأشعة فوق البنفسجية "إيثيل هكسيل ميثوكسيسينامات"، الذي له تأثير هرموني.

ورصد الاختبار أيضاً وجود مركب "بولي إيثيلين جلايكول" (PEG) في بعض مستحضرات الكونسيلر، والذي يجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد الغريبة.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصت "أوكو تست" بالابتعاد عن مستحضرات الكونسيلر المحتوية على هذه المواد الضارة، واستخدام المستحضرات الطبيعية.