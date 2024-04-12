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صحة

لماذا يوصي الخبراء بشرب القهوة قبل القيلولة؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 08:00
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أفاد خبراء أن شرب القهوة قبل القيلولة قد يكون سر الاستيقاظ وأنت تشعر بالانتعاش، على الرغم من أن هذا قد يبدو أمرا غير طبيعي.
 
وقال جيمس ويلسون، خبير النوم في Mattress Online: "يستغرق الكافيين ما يقارب 30 دقيقة ليتم استقلابه، وعندما تستيقظ، يمكنك الحصول على فائدة مضاعفة تتمثل في تجديد النشاط بفضل القيلولة ويقظة الكافيين".
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وفي الواقع، يمكن للعلم أن يشرح هذا الادعاء، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن أخذ قيلولة مباشرة بعد شرب بعض القهوة يمكن أن يعزز قدرة الدماغ على استقبال الكافيين.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن القهوة قد تمنعك من النوم، إلا أن الكافيين يستغرق وقتا طويلا للتأثير على الدماغ.

ويوضح الخبراء أن شرب الكافيين قبل النوم مباشرة والبقاء نائما لمدة 20 دقيقة تقريبا هو الطريقة المثالية للحصول على قيلولة مريحة، وفقا لموقع "هيلث لاين".

والنوم لأكثر من 30 دقيقة يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالنعاس لأنه قد يدخل في حالة نوم أعمق.

ولتحسين نومك ليلا، يجب ألا تشرب القهوة قبل أقل من 6 ساعات من موعد النوم.

والكمية المثالية من الكافيين التي يجب تناولها قبل النوم لتشعر بمزيد من اليقظة هي كوبين من القهوة أو 200 ملغ من الكافيين.
 
وشدد ويلسون على أن الحصول على الكافيين قبل أخذ قيلولة قد لا يكون مناسبا للجميع. ومع ذلك، فإن القيلولة لها فوائد صحية مختلفة، خاصة إذا كنت ممن يعانون من الحرمان من النوم. (روسيا اليوم) 
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