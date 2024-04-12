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صحة
من دون كافيين.. إليكم القهوة المصنوعة من الأغذية الزراعية الصحية
Lebanon 24
12-04-2024
|
15:10
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تعتزم سلسلة متاجر القهوة الأميركية بلوستون لين أن تبدأ في آب بيع قهوة إسبريسو مصنوعة من أغذية زراعية مثل بذور التمر والجوافة ودوار الشمس، وهو ما يعده البعض خيارا أكثر استدامة من حبوب القهوة.
ومن المقرر طرح هذا النوع من القهوة للبيع في جميع متاجر بلوستون البالغ عددها 58 في الولايات المتحدة، والتي تقدمها شركة أتومو كوفي الناشئة في سياتل، والتي قالت إنها قامت بمحاكاة التركيب الجزيئي للقهوة التقليدية باستخدام مواد خام كانت ستؤول إلى النفايات. وقالت الشركة إنها تريد تقديم بديل أكثر استدامة للقهوة.
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ويستخدم مزارعو القهوة حاليا تقنيات لتقليل أو حتى القضاء على انبعاثات الكربون.
وتمتص أشجار القهوة، شأنها شأن النباتات الأخرى، ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، لكن موادا كيميائية مثل الأسمدة النيتروجينية تسبب انبعاثات كبيرة.
وقال نيكولاس ستون الرئيس التنفيذي لبلوستون لين في بيان "يمثل هذا فرصة لعملائنا للاستمتاع بخيار القهوة المبتكر الذي يحافظ على معاييرنا العالية للجودة والذوق بينما يتماشى مع التزامنا بمراعاة البيئة".(العين)
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