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صحة

ما هي فوائد رفع الأثقال لكبار السن؟

Lebanon 24
13-04-2024 | 02:00
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أضافت دراسة حديثة فائدة جديدة لتمارين رفع الأثقال لكبار السن، وهي الحد من الأفكار الاكتئابية والقلق، وتحسين الصحة النفسية.

وكانت أبحاث سابقة قد وجدت أن تدريب الأثقال أحد أكثر الطرق فاعلية لتقليل الدهون في الجسم، مع زيادة القوة وكتلة العضلات، وبالتالي منع السقوط والإصابة التي تعتبر شائعة مع تقدم العمر.
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وقال فريق البحث، الذي ضم أعضاء من عدة مؤسسات بحثية في البرازيل، إن الطريقة التي يتم بها تدريب الأثقال يمكن أن تؤثر على فاعليتها أيضاً.

ووفق "ستادي فايندز"، يبدو أن كيفية إجراء التدريب تؤثر على النتائج المحققة.

ووجد الباحثون أنه من الأفضل للصحة العقلية لكبار السن أن يقوموا بشكل مثالي بتمارين رفع الأثقال 3 مرات في الأسبوع، مع 3 مجموعات من كل تمرين، وألا تكون الحصص التدريبية طويلة جداً، حيث تكفي 6 تمارين.

وقال الباحثون: "هذه معلومات مفيدة، لأننا نفتقر إلى مبادئ توجيهية تتضمن توصيات محددة لتدريبات المقاومة، التي تركز على معايير الصحة العقلية".

ولاحظ الباحثون أن فائدة الصحة العقلية تكون أكبر عندما يتم تدريب الأثقال في مجموعة بسبب الجانب الاجتماعي الإضافي، وخاصة الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب القلق أو الاكتئاب.
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