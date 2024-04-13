Advertisement

صحة

حفاظاً على صحتكم.. ابتعدوا عن تناول هذه الأجزاء من الدجاج

Lebanon 24
13-04-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1186763-638486149501050658.jpg
Doc-P-1186763-638486149501050658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم فوائد لحم الدجاح الجمة إلا أن هناك أجزاء منه ينصح بعدم تناولها إطلاقاً لما تحمله من أضرار لجسمك قد تتسبب في إصابتك بأمراض خطيرة من بينها السرطان، حسب ما جاء في موقع "هيلث لاين".

ويعد لحم الدجاج من الأطعمة القيمة، إذ يحتوي على كميات عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، إضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على عدد من الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.
Advertisement
 
أجزاء لا تأكلها في الدجاجة
ومع ذلك، يجب تجنب تناول أجزاء قليلة من الدجاج، فليست كل أجزاء الدجاج صالحة للأكل، لأنها قد تسبب السرطان، وتتمثل الأجزاء المحظورة في الدجاج في العناصر التالية:

1- رئة الدجاج
تحتوي رئة الدجاج على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة.

2- رقبة الدجاج
تحتوي على عقد ليمفاوية تحتوي على سموم وبكتيريا، والاستهلاك المتكرر لرقبة الدجاج قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

3- رأس الدجاجة
يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان في رأس الدجاجة.

4- أمعاء الدجاج
توجد في أمعاء الدجاج أنواع مختلفة من البكتيريا وبقايا الطعام، والتي لا يمكن إزالتها دائمًا بشكل كامل ويؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى زيادة نسبة الدهون في الدم.

5- جلد الدجاج
لا يوجد شيء عمليًا مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضًا العديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.
 
6- أرجل الدجاج
الإفراط في تناول أرجل الدجاج قد يؤدي إلى زيادة الوزن. إضافة إلى ذلك، تبقى العديد من الهرمونات في أقدام الدجاج، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تضر بالصحة.

7- مؤخرة الدجاج
وهو الجزء الأخطر والذي يجب تجنبه في الدجاج، لأنه يحتوي على كمية هائلة من البكتيريا والسموم التي تؤثر سلبًا عند دخولها إلى جسم الإنسان. (العربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2024-04-13
02:00 | 2024-04-13
23:57 | 2024-04-12
23:00 | 2024-04-12
15:10 | 2024-04-12
12:30 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24