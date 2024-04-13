حفاظاً على صحتكم.. ابتعدوا عن تناول هذه الأجزاء من الدجاج

رغم فوائد لحم الدجاح الجمة إلا أن هناك أجزاء منه ينصح بعدم تناولها إطلاقاً لما تحمله من أضرار لجسمك قد تتسبب في إصابتك بأمراض خطيرة من بينها السرطان، حسب ما جاء في موقع "هيلث لاين".



ويعد لحم الدجاج من الأطعمة القيمة، إذ يحتوي على كميات عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، إضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على عدد من الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

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أجزاء لا تأكلها في الدجاجة

ومع ذلك، يجب تجنب تناول أجزاء قليلة من الدجاج، فليست كل أجزاء الدجاج صالحة للأكل، لأنها قد تسبب السرطان، وتتمثل الأجزاء المحظورة في الدجاج في العناصر التالية:



1- رئة الدجاج

تحتوي رئة الدجاج على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة.



2- رقبة الدجاج

تحتوي على عقد ليمفاوية تحتوي على سموم وبكتيريا، والاستهلاك المتكرر لرقبة الدجاج قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



3- رأس الدجاجة

يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان في رأس الدجاجة.



4- أمعاء الدجاج

توجد في أمعاء الدجاج أنواع مختلفة من البكتيريا وبقايا الطعام، والتي لا يمكن إزالتها دائمًا بشكل كامل ويؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى زيادة نسبة الدهون في الدم.



5- جلد الدجاج

لا يوجد شيء عمليًا مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضًا العديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.

6- أرجل الدجاج

الإفراط في تناول أرجل الدجاج قد يؤدي إلى زيادة الوزن. إضافة إلى ذلك، تبقى العديد من الهرمونات في أقدام الدجاج، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تضر بالصحة.



7- مؤخرة الدجاج

وهو الجزء الأخطر والذي يجب تجنبه في الدجاج، لأنه يحتوي على كمية هائلة من البكتيريا والسموم التي تؤثر سلبًا عند دخولها إلى جسم الإنسان. (العربية)