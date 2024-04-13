تأثير الأسماك المملحة على الجسم والصحة

يصاب البعض بـ الإمساك عندما تتباطأ عضلات الأمعاء، ويمكن أن يحدث أيضًا عندما تعانى من الجفاف أو تتناول الأطعمة المقلية، كما يحدث الإمساك نتيجة الإصابة بالانتفاخ الذى يحدث فى كثير من الأحيان بسبب كثرة تناول الأسماك المملحة، ما يؤدى لارتفاع مستويات الصوديوم التى تعمل على تعزيز الإمساك.

وللتغلب على الإمساك يجب تناول بعض أنواع الفواكه التى تحتوى على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، وهذا النوع من الألياف يمتص الماء من الأمعاء، ما يجعل البراز رطبًا ويسهل مروره، وتحتوى الفواكه أيضًا على الكثير من الماء الذى يساعد على جعل البراز أكثر ليونة، وفقا لما نشره موقع helpguide.

وتحتوى الخضراوات والبقوليات بشكل خاص على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ويمكن تناول أنواع معينة نيئة أو مطبوخة، بينما تحتاج أنواع أخرى (مثل الفول) إلى طهيها لتحسين عملية الهضم وتقليل الغازات.

خضراوات يجب تناولها لعلاج الإمساك

أفوكادو

بروكلي

جزر

فاصوليا خضراء

كرنب

الفاصوليا بينتو

سبانخ

السلق

وهناك طريقة أخرى للحصول على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي وهي تناول البذور، حيث يمكن رشها فوق الأطعمة أو استخدامها كوجبات خفيفة عند الإصابة بالإمساك.

بذور تحتوى على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان

بذور الشيا

بذور الكتان

بذور اليقطين

حبوب السمسم

بذور زهرة عباد الشمس

الفوائد الصحية لمكملات الألياف

أفاد بعض الأشخاص أن مكملات المغنيسيوم تساعد في تخفيف الإمساك، والمغنيسيوم معدن أساسي يساعد في تنظيم وظائف العضلات اللاإرادية مثل نبضات القلب، وقد تساعد مكملات المغنيسيوم على زيادة تقلصات الأمعاء أثناء سحب الماء إلى القولون، مما يجعل البراز أكثر ليونة.

( اليوم السابع)