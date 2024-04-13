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صحة

كيف تعود إلى النظام الغذائي بعد فوضى العطلات؟

Lebanon 24
13-04-2024 | 23:00
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فى العيد يحب الجميع الاحتفال والفرح ومن مظاهر الاحتفال لدى الكثير تناول الأشكال الزاهية من الطعام، ولكن قد تواجه تحديًا بعد انتهاء العيد وهو زيادة الوزن، لذا يفضل الاعتدال فى تناول الطعام والاعتماد على وجبات خفيفة وسط الوجبات الأساسية وفيما يلى وفقًا لموقع هيلث سايد بعض النصائح الموصى بها خلال هذا الوقت من العام:

 خطط لوجباتك

بالتخطيط لوجباتك الخفيفة في وقت مبكر من يومك ووضعها جانبًا قبل أن تشعر بالجوع، تنظيم وجبتك الخفيفة مبكرًا سيساعد أيضًا في تنظيم التحكم في حصتك.

 تحديد الأولويات

قم بإعطاء الأولوية للخيارات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة اللذيذة ولكنها مغذية في نفس الوقت، يمكن للفستق  أن يقدم البروتين النباتي والألياف و سعرات حرارية اقل

  بعض النصائح لتناول الطعام باعتدال:

-تناول طبقًا متوازنًا؛ املأ طبقك بمزيج من البروتينات والخضروات والحبوب الكاملة.

-الحد من السعرات الحرارية السائلة، والحذر من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، واختيار الماء أو المشروبات غير المحلاة.

-اختيار وجبات خفيفة صحية، مثل الفستق، بين الوجبات.

-استمتع بالحلويات اللذيذة باعتدال وقم بالتخطيط لها في نظامك الغذائي.

( اليوم السابع)
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