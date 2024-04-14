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صحة

5 أطعمة تحتوي على بروتين أكثر من البيض.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
14-04-2024 | 02:00
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لا بد أنك سمعت أن البيض يُعتبر أحد الأطعمة الغنية بالبروتينات المفيدة لبناء العضلات، ولكن هناك أغذية أخرى تحتوي على كمية من البروتين أكثر من البيض، فما أبرزها؟

ويعد البيض مصدراً رائعاً للبروتين عالي الجودة، حيث تحتوي البيضة في المتوسط على 6-7 غرامات من البروتين، إلا هناك بعض الأطعمة التي تضاهي البيض كمصدر للبروتين وقد تتغلب عليه في بعض الأحيان، منها ما يلي:
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1- العدس
يعد العدس من البقوليات الغنية بالبروتين مما يجعله بديلاً ممتازًا للحوم. حيث يوفر كوب واحد من العدس ما يقارب 17.9 غراما من البروتين وهذا وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

2- بذور اليقطين
بالإضافة إلى أن بذور اليقطين تعد مصدرًا غنيا بالبروتين، إذ يمكن أن تحصل على 9 غرامات من البروتين فقط عندما تتناول 30 غراما منها، إلا أنها تحتوي على عدة معادن أيضًا، مثل الزنك والفوسفور والمغنيسيوم.

3- الزبادي اليوناني
يحتوي الزبادي اليوناني على كمية وافرة من البروتين إذ يمكن أن تحصل على 20 غرامًا من البروتين عن طريق تناول 200 غراما من الزبادي اليوناني خالي الدسم. كما أنه يعد مصدرًا رائعًا للبروبيوتيك، الذي يساعد في الحفاظ على عملية هضم صحية.

4- بذور الشيا
تعد بذور الشيا مصدرًا جيدا للبروتين حيث يحتوي 100 غرام منها على ما يقارب 17 غراما من البروتين. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على الألياف ودهون أوميغا 3.

5- البازلاء الخضراء
تعد البازلاء الخضراء واحدة من أفضل مصادر البروتين النباتية، إذ يوفر كوب واحد من البازلاء الخضراء ما يقارب 8 غرامات من البروتين، إلى جانب احتوائها على كمية عالية من الألياف. (الجزيرة نت)
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