عددها 7.. عادات يومية تُحسن صحة هرمونات جسمك!

تساعد بعض الممارسات اليومية البسيطة على تحقيق التوازن الطبيعي للهرمونات في جسم الإنسان، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصحة.



وتُعرّف الهرمونات وفقا لموقع ميدلاين بلس بأنها مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء، لتقوم بتنظيم وتنسيق عمليات العديد من الأعضاء في الجسم، إذ تقوم هذه المواد الكيميائية بنقل الإشارات بين أعضاء الجسم المختلفة عن طريق الدم، بما في ذلك الجلد والعضلات والأنسجة الأخرى.

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وتلعب هذه الهرمونات دوراً حيوياً في عمليات النمو والأيض وتنظيم المزاج في الجسم، لذا يعتبر الحفاظ على توازنها وصحتها أمرا ضروريا، ويمكن الحفاظ على صحة هذه الهرمونات من خلال اتباع بعض العادات الصحية، وتجنب سلوكيات أخرى، منها ما يلي:



1- ممارسة الرياضة وتُعرّف الهرمونات وفقا لموقع ميدلاين بلس بأنها مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء، لتقوم بتنظيم وتنسيق عمليات العديد من الأعضاء في الجسم، إذ تقوم هذه المواد الكيميائية بنقل الإشارات بين أعضاء الجسم المختلفة عن طريق الدم، بما في ذلك الجلد والعضلات والأنسجة الأخرى.وتلعب هذه الهرمونات دوراً حيوياً في عمليات النمو والأيض وتنظيم المزاج في الجسم، لذا يعتبر الحفاظ على توازنها وصحتها أمرا ضروريا، ويمكن الحفاظ على صحة هذه الهرمونات من خلال اتباع بعض العادات الصحية، وتجنب سلوكيات أخرى، منها ما يلي:

ممارسة الرياضة تحسن عملية الهضم، وتساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم، وتزيد من حساسية الخلايا للأنسولين.



2- تضمين البروتينات في الوجبات

تناول كمية كافية من البروتين، إذ تعد البروتينات من المواد الضرورية لإنتاج الهرمونات وإصلاح أنسجة الجسم، ولذلك فإن الحرص على توافر بعض الأطعمة التي تعد مصادر للبروتين -مثل اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك أو البيض أو العدس- في وجباتك اليومية مهم لتحسين صحة الهرمونات في الجسم.



3- تناول الدهنيات الصحية

تساعد الدهون الصحية، مثل أوميغا 3، على زيادة الحساسية للأنسولين في الخلايا، كما أنها تقلل الشهية، وتمنع مستويات الكورتيزول من الزيادة أثناء الإجهاد. وتتوافر هذه الدهون الصحية في الأفوكادو واللوز والفول السوداني وجوز المكاديميا والبندق والأسماك الدهنية وزيت الزيتون وجوز الهند.



4- اتبع نظاما غذائيا غنيا بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، التي تساعد في عملية الهضم، إذ إنها تحفز على إنتاج الهرمونات التي تجعلك تشعر بالشبع، كما تساعد في زيادة حساسية الخلايا للأنسولين، مما ينظم مستويات السكر في الدم.



5- قلل استهلاك السكر

تناول كميات قليلة من السكر، حيث إن ذلك يساعد على تحسين وظيفة الهرمونات، فإن الزيادة في استهلاك السكريات تعزز مقاومة الأنسولين في الجسم، كما تزيد اضطرابات الأمعاء، وتجعل الجسم يفشل في إنتاج هرمون الشبع، لذلك فإنه من المهم تقليل استهلاك السكر لتجنب حدوث هذه المشاكل.



6- احصل على قسط كافٍ من النوم

احرص على الحصول على فترة كافية من النوم عالي الجودة في كل ليلة، ما يقرب 7 ساعات على الأقل، وذلك لأن قلة النوم تسهم في اختلال توازن العديد من الهرمونات، بما في ذلك الأنسولين والكورتيزول وهرمون النمو وغيرها.



7- قلل من توترك

يؤثر القلق المزمن على صحة الهرمونات سلبا، إذ إنه يضعف آليات التغذية الراجعة التي تعيد تنظيم هرمونات الجسم بشكل طبيعي، حيث إن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول استجابة للتوتر، ثم يعود هذا الهرمون لمستواه الطبيعي بعد انتهاء العامل المسبب للتوتر، إلا أن التوتر المزمن يساهم في إبقاء مستويات الكورتيزول مرتفعة في الدم، مما يزيد الشهية خاصة للأطعمة السكرية والغنية بالدهنيات. (الجزيرة نت)