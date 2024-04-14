Advertisement

صحة

15 دقيقة من التمارين تكفي لتعزيز المناعة

Lebanon 24
14-04-2024 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1187292-638487232024539561.jpg
Doc-P-1187292-638487232024539561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت دراسة جديدة إلى أن فترات قصيرة من التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، يرتبط ذلك بإنتاج الخلايا "القاتلة الطبيعية" وهي نوع من خلايا الدم البيضاء تحارب العدوى والفيروسات والخلايا السرطانية.
Advertisement

ووفق "هيلث لاين"، هذه ليست الدراسة الأولى التي تربط التمارين الرياضية بمستويات أعلى من الخلايا القاتلة الطبيعية في مجرى الدم. لكنها تشير إلى أن عدد الخلايا القاتلة الطبيعية يزداد بعد دقائق فقط من ممارسة النشاط البدني.

وشملت الدراسة 10 مشاركين أعمارهم بين 18 و40 عاماً، وتم توجيه كل مشارك لركوب دراجة ثابتة لمدة 30 دقيقة بكثافة متوسطة.

وسحب الباحثون عينات دم من المشاركين قبل بدء ركوب الدراجات، ومرة أخرى بعد 15 و30 دقيقة.

ركوب الدراجات
ووجدوا أن مستويات الخلايا القاتلة الطبيعية زاد بعد 15 دقيقة من ركوب الدراجات، لكنها لم تستمر في الزيادة بعد 30 دقيقة من النشاط.

وقال الباحثون: "يشير هذا إلى أن ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة تقريباً تعزز بشكل كبير الخلايا القاتلة الطبيعية، والتي قد توفر حماية ذات معنى ضد الأمراض".

وأضافوا: "الهدف هو الشعور بالتحدي أثناء التمرين وليس الإرهاق".

وتشمل بعض الخيارات: المشي السريع، والرقص، والتمارين المائية، والتنس، وركوب الدراجات، والبستنة وقفز الحبل، وتسلق السلالم، والسباحة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-04-14
14:00 | 2024-04-14
10:09 | 2024-04-14
05:00 | 2024-04-14
02:00 | 2024-04-14
23:00 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24