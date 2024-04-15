الإمساك.. عادات اتبعها للوقاية منه

الإمساك من الأعراض غير المحتملة في بعض الأحيان، يعاني خلاله الإنسان من مشكلات من تقلصات وغازات واضطراب في الأمعاء قد يؤثر أيضًا على الشهية والقدرة على تناول الطعام، الكثير من الأضرار الصحية تصيب الإنسان نتيجه الإمساك وقساوة البراز وعدم القدرة على دخول الحمام أكثر من مرة.

ذكر تقرير نشر في موقع houstenmethodistonhealth إن الكثير من النصائح يمكن أن تخلصك من الإمساك وتساعد على تعزيز حركية المعدة لديك بحيث يصبح برازك أكثر ليونة فلا تعاني من صعوبات ومشكلات تتفاقم بسبب عدم القدرة على التبرز لفترات طويلة، ولكن لابد من ضرورة العرض على المختص لأن الإمساك له الكثير والكثير من الأسباب المرضية ويجب الكشف عن خاصة إذا كان مزمنا، ولعل من أهم هذه النصائح البسيطة والمباشره:

تناول ملينا بسيطا وأمنا يصف لك الطبيب المختص هذا الملين قد يساعد على شفط المياه وتلين البراز من خلالها فهو يصطسحبها الى القولون ويعمل على تسهيل مرور البراز وخروجه وهو ما قد يحتاج لبعض الوقت دون التسرع خاصة في الملينات الآمنة

كلما كنت كثير الحركة كلما كان الإمساك بعيدا عنك فالحركه وممارسة التمرينات الرياضية المنتظمة بشكل منتظم يساعد بشكل كبير على تليين حركة الأمعاء، وتحفيز المعدة التحفيز الامثل كي يمكنها هضم الطعام وتعزيز حركيته والقدرة على إخراجه وتسهيله، كما أنها تحسن من حالة عضلات البطن والامعاء لذلك يجب الحرص على الحركة المستمره لعلاج

شرب المياه والسوائل غير مضاف السكر إليها أحد أهم العوامل التي تلين وترطب الجسم وتمنع قساوة البراز وتساعد على حركية المعدة بالشكل الامثل فالحركة مع المياه تساعد بشكل كبير على تعزيز عمل الأمعاء والقدرة على ترطيب الجسم بشكل عام وترطيب البراز

تناول الطعام الذي يحتوي على كل العناصر التي تلين البراز وتجعله أكثر ليونة مثل الخضروات مثل القرع والكرنب والفطر والسبانخ أيضا يمكن الاهتمام بالفاكهه الصحية كالتوت الخوخ والتفاح والبرتقال يمكن ايضا اللجوء للحبوب الصحية الكامله مثل الشوفان وخبز القمح الكامل كذلك يساعد تناول بذور الشيا واليقطين فضلا عن العدس والفاصوليا البيضاء والبازلاء في القضاء على الإمساك نهائيا.

( اليوم السابع)