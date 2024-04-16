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صحة

لكل مستخدم للكمبيوتر.. احذر هذه المتلازمة

Lebanon 24
16-04-2024 | 04:00
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قال الدكتور ميشائيل فيندلر إن متلازمة النفق الرسغي هي حالة طبية تحدث بسبب انحصار وانحشار العصب المتوسط، الذي يوجد في النفق الرسغي، وهو الممر بين اليد والساعد.

إجهاد مفرط للمعصم
وأوضح جراح اليد الألماني أن الأسباب وعوامل الخطورة، التي تؤدي إلى متلازمة النفق الرسغي، تكمن في الإجهاد المفرط للمعصم، على سبيل المثال استخدام فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة مثل الروماتيزم وداء السكري والتغيرات الهرمونية خلال الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث.
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وتتمثل أعراض متلازمة النفق الرسغي في الشعور بالوخز والخدر والألم في اليد، كما يمكن أن يمتد الألم إلى الذراع.
سبل العلاج
ويمكن علاج متلازمة النفق الرسغي بواسطة جبيرة المعصم، كما يمكن تخفيف المتاعب بواسطة حقن الكورتيزون.
وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى الجراحة، حيث يتم قطع الرباط الرسغي فوق النفق الرسغي، مما يقلل الضغط على العصب المتوسط، وتتم أيضاً إزالة الأنسجة، التي تقيد العصب.
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