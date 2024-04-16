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صحة

تحذير من دواء معروف جداً.. هذا ما قيل عنه

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:21
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أظهرت دراسة حديثة أن الجرعات المنخفضة من الباراسيتامول التي تعد عادة "آمنة" يمكن أن تؤثر على صحة القلب.

ووجد باحثون أميركيون أن تناول مسكن الألم، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين، أدى إلى تغيير البروتينات في أنسجة القلب لدى الفئران.
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وقالت الدكتورة غابرييلا ريفيرا، من جامعة كاليفورنيا في ديفيس: "لقد وجدنا أن الاستخدام المنتظم للأسيتامينوفين بتركيزات تعد آمنة، أي ما يعادل 500 ملغ / يوم، يتسبب في تغيير العديد من مسارات الإشارات داخل القلب. وكنا نتوقع تغيير مسارين أو ثلاثة، لكننا وجدنا أكثر من 20 مسارا مختلفا للإشارات متأثرة".

وأضافت: "تدفعني هذه النتائج إلى التفكير في استخدام عقار الأسيتامينوفين بأقل جرعة فعالة ولأقصر مدة ممكنة".

وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن تناول الباراسيتامول بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشاكل في القلب. (روسيا اليوم) 
 
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