ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور البطيخ؟

البطيخ هو أحد أشهر الفواكه الصيفية، وكثيرًا ما يتساءل الناس عما إذا كان تناول بذوره صحيًا من عدمه، وسواء كانت سوداء أو بيضاء، فإن بذور البطيخ لا تشكل أي ضرر إذا تم تناولها، فالبذور البيضاء الموجودة في البطيخ الخالي من البذور هي ببساطة طبقات بذور فارغة وآمنة للاستهلاك، من ناحية أخرى، فإن البذور السوداء، آمنة أيضًا للأكل، وتمر عبر الجسم كألياف غير قابلة للذوبان، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

ما هي بعض الفوائد الصحية المحتملة لتناول بذور البطيخ؟

تحتوى بذور البطيخ على قيمة غذائية كبيرة، فهي غنية بالمواد المغذية مثل الحديد والفولات والنياسين، مما يوفر العديد من الفوائد الصحية المحتملة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، لأن المحتوى العالي من الألياف غير القابلة للذوبان يمكن أن يبطئ عملية الهضم، مما يسبب عدم الشعور بالراحة للبعض.

ما هي قيمتها الغذائية؟

تحتوي بذور البطيخ على العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم، وهو أمر حيوي لمختلف وظائف الجسم، وتتميز بخصائص صحية للقلب والأوعية الدموية والوقاية من السرطان بسبب وجود مضادات الأكسدة مثل الليكوبين.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى جني فوائد بذور البطيخ، فهناك طرق عديدة للاستمتاع بها، مثل تحميصها مع قليل من زيت الزيتون والملح، كما يمكن إضافتها إلى السلطات أو اللبن الرائب أو دقيق الشوفان.

( اليوم السابع)