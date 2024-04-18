24
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هو مرض "النخالية المبرقشة"؟
Lebanon 24
18-04-2024
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن النخالية المبرقشة (Pityriasis Versicolor) هي مرض جلدي غير مُعدٍ تسببه فطريات الخميرة المعروفة باسم "المالاسيزية النخالية".
وأوضح المعهد أن العوامل التي تحفز حدوث النخالية المبرقشة، تتمثل في الاستعداد الوراثي وضعف جهاز المناعة والتعرق الشديد والمناخ الدافئ والرطب، بالإضافة إلى مرحلة الحمل.
Advertisement
وتظهر النخالية المبرقشة بالصدر والظهر والبطن والرقبة والذراعين والفخذين في صورة بقع بيضاوية أو مستديرة، تكون فاتحة لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة وداكنة لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، كما أنها قد تظهر لدى بعض الأشخاص باللون الأصفر أو البني ولدى البعض الآخر باللون الوردي أو الأحمر.
ويمكن التخلص من النخالية المبرقشة ظاهرياً بواسطة الكريمات والجل، التي تحتوي على مواد فعالة تقضي على الفطريات مثل تيربينافين وثاني كبريتيد السيلينيوم وحمض الساليسيليك والكبريت، علماً بأن هذه المستحضرات لا تحتاج إلى وصف الطبيب.
وينبغي للأشخاص المصابين وضع هذه المستحضرات على جميع الأجزاء المصابة من الجسم، كما يُنصح بمعالجة فروة الرأس والشعر بشامبو يحتوي على إحدى هذه المواد الفعالة.
وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى العلاج الدوائي بواسطة الأقراص الدوائية المحتوية على المادة الفعالة إيتراكونازول أو فلوكونازول، والتي تتطلب وصف الطبيب.
ويتطلب علاج النخالية المبرقشة التحلي بالصبر، نظراً لأنه قد يستمر لعدة أشهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
Lebanon 24
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
04:50 | 2024-04-17
17/04/2024 04:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
03:11 | 2024-04-17
17/04/2024 03:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
Lebanon 24
الذهب يحلّق على وقع التصعيد.. وخبير: هذه نصيحتي للراغبين بشرائه
04:00 | 2024-04-17
17/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
08:25 | 2024-04-17
17/04/2024 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتوقف مباراة الحكمة والرياضي.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال وتوقف مباراة الحكمة والرياضي.. ماذا حصل؟ (فيديو)
15:34 | 2024-04-17
17/04/2024 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2024-04-18
لنسف دهون البطن.. جربوا مزيج بذور الشيا والقرفة
23:00 | 2024-04-17
هل من الصحي الاستحمام بماء ساخن أثناء الحمل؟
15:00 | 2024-04-17
التوتر وارتفاع ضغط الدم.. ما هو الرابط؟
12:30 | 2024-04-17
كيف تقوي مناعة طفلك فى تقلبات الطقس؟
10:30 | 2024-04-17
ما هو الوقت الأكثر إرهاقا من اليوم؟
08:00 | 2024-04-17
يُهدّد حياة البشر.. "مرض قاتل" ينتشر وهذه أعراضه
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
18/04/2024 09:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
18/04/2024 09:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
18/04/2024 09:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24