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صحة
لماذا تظهر بثور على فروة الرأس؟
Lebanon 24
18-04-2024
|
04:00
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في بعض الأحيان تظهر بثور على فروة الرأس. فما سبب هذه البثور وكيف يمكن التخلص منها؟
انسداد المسام
للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت مجلة "Stylebook" أن ظهور بثور على فروة الرأس له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيرة إلى أن الأسباب البسيطة تكمن في انسداد المسام بفعل بقايا مستحضرات العناية والتصفيف أو بفعل الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة.
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وقد يرجع ظهور بثور على فروة الرأس أيضاً إلى تناول أدوية معينة أو حبوب منع الحمل، بالإضافة إلى الإكثار من تناول منتجات الألبان والتوتر النفسي.
وقد تشير بثور فروة الرأس أيضاً إلى سبب خطير مثل الاضطرابات الهرمونية أو أحد الأمراض مثل متلازمة تكيس المبايض، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل تساقط الشعر والبشرة الدهنية ونمو الشعر في الجسم بشكل متزايد واضطرابات الدورة الشهرية مثل عدم انتظامها أو انقطاعها.
شامبو مجفف
ولمواجهة بثور فروة الرأس، ينبغي استعمال شامبو ذي تأثير مجفف يعمل على خفض الإفرازات الدهنية، وذلك للتخلص من الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة، ما يساعد فروة الرأس على التنفس جيداً.
ومن المفيد أيضاً تدليك فروة الرأس، خاصة مع تطبيق ماسك يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الهيالورونيك.
ولتجنب ظهور بثور على فروة الرأس، ينبغي عدم الإفراط في استخدام منتجات العناية والتصفيف، وعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع الإقلال من تناول منتجات الألبان، والبعد عن التوتر النفسي، فضلاً عن تنظيف فرشاة الشعر بانتظام.
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