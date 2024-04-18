7 طرق يدعم فيها القرنفل جهود فقدان الوزن.. ما هي؟

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كذلك تعمل مركباته النشطة، مثل الأوجينول، كمضاد للأكسدة ولها أيضاً خصائص مسكنة، ما يجعلها إضافة قيمة لأطباق الطهي والعلاجات الطبيعية على حد سواء. ويساعد الأوجينول على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب. كما ينظم مستويات السكر في الدم، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويعزز حرق الدهون.



إن دمج القرنفل في النظام الغذائي أو تناول الشاي المملوء بالقرنفل قد يدعم جهود فقدان الوزن عندما يقترن بأسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن، حسب ما يلي:



1. منقوع القرنفل

إن إضافة القليل من فصوص القرنفل الكاملة إلى إبريق من الماء وتركها منقوعة طوال الليل، يسهم عند تناولها على مدار اليوم التالي في تعزيز الترطيب وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد في فقدان الوزن.



2. شاي القرنفل

يتم تحضير شاي القرنفل عن طريق غلي بضعة فصوص كاملة في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق. ثم يتم تصفية المشروب العطري وشربه بانتظام لتحسين عملية الهضم وقمع الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وكلها يمكن أن تدعم جهود فقدان الوزن. يعد القرنفل من أحد التوابل، التي يوصى باستخدامها لخصائصها الطبية الفريدة وكوسيلة للعلاجات المنزلية، لأنه مصدر قوي لعناصر غذائية مثل المنغنيز وفيتامين K والألياف. كما يشتهر بفوائده في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات ومحاربة البكتيريا وتعزيز صحة الفم.كذلك تعمل مركباته النشطة، مثل الأوجينول، كمضاد للأكسدة ولها أيضاً خصائص مسكنة، ما يجعلها إضافة قيمة لأطباق الطهي والعلاجات الطبيعية على حد سواء. ويساعد الأوجينول على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب. كما ينظم مستويات السكر في الدم، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويعزز حرق الدهون.إن دمج القرنفل في النظام الغذائي أو تناول الشاي المملوء بالقرنفل قد يدعم جهود فقدان الوزن عندما يقترن بأسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن، حسب ما يلي:إن إضافة القليل من فصوص القرنفل الكاملة إلى إبريق من الماء وتركها منقوعة طوال الليل، يسهم عند تناولها على مدار اليوم التالي في تعزيز الترطيب وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد في فقدان الوزن.يتم تحضير شاي القرنفل عن طريق غلي بضعة فصوص كاملة في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق. ثم يتم تصفية المشروب العطري وشربه بانتظام لتحسين عملية الهضم وقمع الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وكلها يمكن أن تدعم جهود فقدان الوزن.

3. خلطات التوابل

يمكن دمج القرنفل المطحون في خلطات التوابل محلية المجهزة منزلياً واستخدامها لتتبيل الوجبات. حيث يضيف القرنفل نكهة دافئة وحارة قليلاً إلى أطباق مثل الحساء واليخنات والكاري والبطاطا المقلية، مما يجعلها أكثر إرضاء ونكهة بدون سعرات حرارية إضافية.



4. العصائر

يحرص البعض على إضافة قليل من القرنفل المطحون إلى وصفات العصائر المفضلة لديهم. إذ يعزز القرنفل النكهة ويوفر خصائص تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في عملية الهضم، ما يساعد على الشعور بالامتلاء لفترة أطول وتجنب الإفراط في تناول الطعام.



5. المخبوزات

يمكن رش القرنفل المطحون في المخبوزات مثل الكعك والكعك والبسكويت. حيث يضيف القرنفل لمسة من الدفء والتوابل إلى الحلويات بينما يقدم فوائد محتملة لفقدان الوزن بسبب آثاره المعززة لعملية التمثيل الغذائي.



6. الزيوت المنقوعة

يتم صنع زيت القرنفل عن طريق نقع فصوص كاملة في زيت الزيتون أو زيت جوز الهند بعد تسخينه على نار خفيفة. إذ يستخدم زيت القرنفل للطهي أو يمكن إضافة إلى السلطات والخضروات لإضافة النكهة وتعزيز الشبع، بما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

7. شاي أسود بالقرنفل

يتم إعداد مزيج مدهش عن طريق غلي الشاي الأسود مع التوابل مثل القرنفل والقرفة والهيل والزنجبيل في الماء أو الحليب. ويضفي القرنفل نكهة مميزة، بالإضافة إلى تقديم فوائد هضمية يمكن أن تدعم فقدان الوزن عن طريق تحسين صحة الأمعاء. (العربية)