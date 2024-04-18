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صحة

أطعمة ومشروبات تنقي الجسم من السموم

Lebanon 24
18-04-2024 | 15:00
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 هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد في التخلص السموم في الجسم، ومنها:

-أكثر من تناول الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات،  كالبصل والثوم، فهي تحتوي علي مضادات الالتهابات التي تعمل علي تطهير الجسم من الأتربة والسموم.

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ومنها الخيار والخس والجرجير، والبطيخ.

-الأطعمة الغنية بفيتامين سي تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية مناعة الجسم، وأيضا تطهيره من أي مضاعفات صحية، ولذا عليك تناول البرتقال والليمون والجوافة والفراولة، والكيوي.

-أكثر من تناول المشروبات الدافئة التي تعمل علي تطهير الجسم، ومنها الينسون والكراوية، والبردقوش، والشاي الأخضر، والزنجبيل.

-من أهم المشروبات التي تطهر الجسم من أي سموم الحليب، ولذا عليك تناول كوب منه قبل النوم، وأيضا في حالة التعرض للأتربة تناول كوب منه فور الرجوع للمنزل.

-الماء تعد من أهم الحيل الغذائية التي تعمل علي تطهير الجسم من السموم، ولذا تناول من 2 إلي 3 لتر يوميا.

-العسل الأبيض النحل يعد من أهم النصائح لتطهير الجسم، وأيضا حماية الجهاز التنفسي، ولذا ملعقة منه علي الريق يحميك.

( اليوم السابع)
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