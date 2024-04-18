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صحة

من دون أدوية.. أعشاب طبيعية تخلصك من حساسية الربيع

Lebanon 24
18-04-2024 | 23:00
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تكثر أعراض حساسية الربيع  المسببة لالتهابات الجيوب الأنفية وإحمرار العين مع بداية موسم الربيع ومع كثرة الأتربة المصاحبة لرياح الخماسين هناك، عدد من العلاجات العشبية التى يمكن تناولها لمحاربة الحساسية الربيعية الموسمية.

 أفضل العلاجات العشبية الطبيعية لمحاربة الحساسية الربيعية الموسمية

البابونج

البابونج مضاد للالتهابات يساعد على تهدئة جفاف العينين والحكة، لراحة سريعة، ضع أكياس شاي البابونج المبردة والمبللة على عينيك لمدة 3-5 دقائق.

 النعناع

يعمل النعناع كمزيل احتقان قوي، نقع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء المغلي لتحضير شاي يغسل الجيوب الأنفية ويجعل التنفس أسهل قليلاً.

 الزنجبيل

يُعد الزنجبيل مع العسل مسكنًا طبيعيًا رائعًا للألم يمكن أن يساعد في علاج التهاب الحلق الملتهب، لتحضير كوب لطيف من شاي الزنجبيل، يُطهى على نار خفيفة مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور حديثًا (أو ملعقتان صغيرتان من المسحوق المجفف) في كوب من الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق ، ويضاف العسل حسب الرغبة.

 العسل

للعسل خصائص علاجية ومهدئة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض السعال أو التهاب الحلق. تساعد ملعقة من العسل ، سواء بمفردها أو مع فنجان من الشاي ، على الشعور بالراحة.

 الزعتر

يمكن أن يكون الزعتر مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بعلاج السعال والاحتقان والتهاب الحلق لأنه مضاد للميكروبات. ولذلك انقع ملعقتين صغيرتين من الزعتر الطازج لصنع المشروب الخاص بك.

( اليوم السابع)
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