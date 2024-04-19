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صحة

صعود الدرج.. تدريب شامل للجسم

Lebanon 24
19-04-2024 | 01:42
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أوصى صندوق التأمين الصحي بألمانيا الأشخاص، الذين ليس لديهم متسع من الوقت للذهاب إلى صالة اللياقة البدنية، بصعود الدرج بانتظام بدلاً من استخدام المصعد، حيث إنه يعد تدريباً شاملاً للجسم.

وأوضح الصندوق أن صعود الدرج يعمل على حرق السعرات الحرارية، ما يساعد على إنقاص الوزن، كما أنه يسهم في زيادة القدرة على بذل المجهود، وكذلك زيادة قدرة الجسم على التحمل.
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تحسين وظائف القلب والرئة
ويعمل صعود الدرج أيضاً على تحسين وظائف القلب والرئة وتحسين الدورة الدموية، كما أنه يسهم في تقوية العضلات ويدعم استقرار العظام والمفاصل، ما يحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ويقلل من خطر السقوط.
وأكد الصندوق أن صعود الدرج يعد مناسباً لكل الأشخاص والأعمار، باستثناء الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل في الركبة.
وأشار الصندوق إلى أنه يمكن زيادة التأثير الصحي لصعود الدرج، من خلال أداء بعض التمارين الإضافية مثل الخطوات الجانبية والقفز على الدرج والجري السريع على الدرج.
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